Renault Algérie : Prolongement des journées portes ouvertes carrosserie

Renault Algérie a annoncé le prolongement de ses journées portes ouvertes dédiées à la carrosserie. La marque au losange, qui a organisé cette opération dans ses ateliers, tout au long du mois de décembre 2016, a finalement décidé de la prolonger jusqu’au 22 janvier. Ainsi, du samedi au jeudi et jusqu’au 22 janvier, les propriétaires des véhicules Renault et Dacia peuvent découvrir l’expertise et le savoir-faire qu’on retrouve dans l’ensemble des ateliers carrosserie et carrosserie rapide du réseau Renault en Algérie. Ils ont également la possibilité d’être pris en charge immédiatement, sans rendez-vous, pour toute réparation de carrosserie et de se voir offrir des produits Renault dès la finalisation des travaux sur leur véhicule. En outre, une tombola est organisée durant toute la période de l’opération à l’issue de laquelle seront décernés de nombreux cadeaux aux couleurs de la marque au losange.

Nissan Algérie : Des tests de technicité pour améliorer les équipes en SAV

Pour évaluer et améliorer ses équipes en services après-vente, Nissan Algérie, filiale du groupe Hasnaoui, a renouvelé l’expérience NI-STEC (Nissan Service Technician Competency) en organisant la 3e édition de ce concours au niveau de la succursale de Nissan Algérie à Rouiba.

La nouveauté de cette édition est le rajout de deux autres concours complémentaires au premier, et ce, pour la première fois en Algérie. Il s’agit de NI-SAC (Nissan Service Advisor Competency) et de NI-PEC (NIssan Parts Executive Competency). «L’objectif principal de ces concours est d’évaluer les compétences de nos équipes service après-vente et de les améliorer, leur permettant également à participer à la finale régionale Nord-Afrique qui aura lieu en Egypte au mois de février prochain en digne représentant de Nissan Algérie», annonce le groupe dans un communiqué.

A noter que tous les participants à ces concours ont préalablement passé des tests de présélection avant d’arriver à cette finale nationale.R. B

Renault Algérie production : Ce sera la Clio 4

Si l’on se fie aux déclarations faites la semaine dernière par le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, le troisième véhicule de Renault qui sera monté cette année à l’usine de Oued Tlélat (Oran) sera la Clio 4. M. Bouchouareb a, lors de sa première sortie pour 2017, officiellement annoncé la production de la Clio 4 à l’usine RAP de Oued Tlélat au cours de l’année 2017. Le premier responsable de l’industrie a ainsi levé le voile sur l’identité de ce troisième modèle que le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin, voulait garder en secret. «La Symbol et la Dacia Sandero auront bientôt leur petite sœur», avait en effet annoncé M. Josselin à l’ouverture du Salon d’Oran (Autowest 2016) lors d’une conférence de presse. Ce dernier avait juste souligné que «ce sera un véhicule qui aura une plateforme différente et nécessitera d’autres préparations».