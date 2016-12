Réagissez

Produite en Bavière, dans l’usine de Dingolfing en Allemagne, la Série 7 de BMW sortira également avant la fin de l’année d’une usine située en Indonésie, rapporte le site spécialisé français AutoPlus. Selon la même source, le but n’est pas de réduire les coûts de production pour la clientèle européenne, mais de limiter ceux des exemplaires prévus sur tous les marchés de la région asiatique. L’usine indonésienne, montée en collaboration avec l’entreprise locale PT Gaya, produisait déjà les berlines Serie 3 et Serie 5, ainsi que les SUV X1 et X3, rappelle la même source.