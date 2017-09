Belville pour s’approprier la ville

Réagissez

Après trois années de gestation, un nouveau-né arrive chez Peugeot Scooter. En effet, après son aîné le Django, il est venu égayer la maison de la marque au lion qui l’a baptisé Belville.

Il a été mis à la disposition des journalistes la semaine dernière à Paris pour des essais. Invités pour la première fois par le groupe MMDI, le représentant algérien de la marque, les journalistes algériens ont testé le Belville dans ses versions 125 et 200 CC. Verdict, il a vraisemblablement séduit dans l’ensemble. Sur le pavé comme sur l’asphalte, rouler en ville est d’autant plus agréable grâce au confort de route qu’offre Peugeot Belville, doté de grandes roues.

Ces dernières amortissent ainsi davantage les secousses, selon nos constatations et apportent une réelle maniabilité sur tous les revêtements. Et parce que la ville est exigeante, ses deux amortisseurs réglables optimisent la tenue de route. Même la pluie qui, parfois battante, n’a pas trop altéré sa stabilité et les réactions prévenantes de ses suspensions, notamment au niveau des ruelles sinueuses des différents quartiers de la capitale de l’hexagone. Ses grandes roues de 16 pouces n’ont paradoxalement pas impacté sa maniabilité tout autant son angle de braquage. Bien que ce petit bijou soit produit en Chine dans le cadre du partenariat avec Sym, son nouveau moteur SmartMotion, a, quant à lui, été pour sa part entièrement conçu par le service de recherche et développement de Peugeot. Refroidi par eau et développant une puissance de 8,1 kW, il a été embarqué également sur le Speedfight et le Citystar.

Pour le confort de son conducteur, le constructeur a doté Peugeot Belville d’une large capacité d’emport pour un scooter de sa catégorie, parfaite pour contenir les affaires du quotidien comme des échappées belles. Peugeot Belville, dans sa version Allure, est également équipé d’un top case de 37 l de série avec système de fixation exclusif Peugeot. Ce système de montage se caractérise par sa simplicité : il se fixe de manière très intuitive et sans avoir besoin de support supplémentaire. Cela permet de clipser et déclipser très facilement le top case en cas de besoin. Ainsi, ce rangement supplémentaire permet par exemple d’accueillir le casque intégral du passager ou du conducteur, mais aussi d’y loger des vêtements de roulage de pluie ou encore son ordinateur portable.

Un vrai plus sur un scooter grandes roues ! Le dispositif «clé unique» permet d’ouvrir le top case avec la même clé que celle utilisée pour démarrer le véhicule. Enfin, côté look, Peugeot Scooters a le souci du détail : le top case est assorti à la couleur de Peugeot Belville et le dossier passager présent sur celui-ci est lui aussi assorti à la double selle pour ne rien enlever à la cohérence de ses lignes. Peugeot Belville est équipé d’un tableau de bord numérique doté d’une instrumentation complète intégrant 2 modes de visualisation : un compteur de vitesse & un compte-tours ou un compteur de vitesse numérique. Au niveau des commandes, sont disponibles depuis le tableau de bord les feux de détresse, les clignotants (avec rappel sonore) et enfin le bouton de commande d’ouverture du coffre, pour plus de simplicité d’utilisation du véhicule. Destiné pour les jeunes de 35 à 40 ans, le Belville sera disponible en Algérie durant le premier trimestre 2018 chez le représentant officiel de la marque.