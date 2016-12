BAIC : Bientôt une usine de montage à Batna

Réagissez

Le directeur généralde Auto Handler et le directeur de BAIC chargé de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient

ES Auto Handler est présent pour la première fois dans un salon automobile avec sa marque chinoise BAIC.

L’occasion pour cette entreprise, qui a commencé la commercialisation en 2006 des véhicules Mercedes, de lancer la vente de ses modèles exposés sur son stand à Oran, mais également de révéler ses projets industriels. Son directeur général, Sariak Nouredine, qui a animé, hier, une conférence de presse en compagnie du directeur chargé de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Dominique Liu, a annoncé d’emblée le lancement en 2017 d’une usine de montage de la marque en Algérie.

«On est en train de construire une usine de montage pour la marque BAIC», a-t-il notamment indiqué. Le constructeur chinois participera à hauteur de 25% de parts dans ce projet qui prévoit le montage de trois modèles, dont deux véhicules de tourisme vers la fin du premier semestre 2017. Cette usine sera érigée dans la wilaya de Batna et permettra la création de 1500 emplois directs et quelques autres indirects. Auto Hander compte produire dans son usine 6000 véhicules la première année et grimper en 2018 jusqu’à 20 000 véhicules.

Il promet d’atteindre les 35 000 véhicules à partir de la troisième année avec un taux d’intégration locale de 45% et une qualité de fabrication Euro5. L’ambition de cette entreprise ne s’arrête pas là puisque son premier responsable a annoncé également son intention de se lancer dans la fabrication de moteurs pour ses modèles fabriqués localement. Son partenaire chinois s’est dit «heureux» de travailler avec un représentant algérien «solide» dans le cadre de ces projets.