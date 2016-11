Autowest 2016 sera une vitrine pour les véhicules montés en Algérie

Réagissez

Le Salon de l’automobile Autowest 2016 se tiendra au Centre des conventions d’Oran du 7 au 17 décembre prochain avec le slogan «La production nationale en force», apprend-on auprès des organisateurs de Somex International, société organisatrice basée à Alger.

Les 10 000 m2 de surface d’exposition seront occupés, indique-t-on, par «un nombre appréciable de marques et modèles de véhicules, motos et camions montés en Algérie».

Le communiqué diffusé à l’occasion précise toutefois que, de manière générale, les participants présenteront «les gammes les plus complètes possibles», laissant entendre que le Salon reste tributaire de l’offre actuelle du marché de l’automobile. Les restrictions imposées par le gouvernement semblent en tout cas avoir porté leurs fruits, vu les projets de montage de véhicules qui se concrétisent petit à petit.

On est loin des années du tout-import, avec parfois des records atteignant près de 600 000 véhicules acheminés des quatre coins du monde. Seulement, dans un pays qui ne fabriquait rien du tout, la facture qui se chiffrait à près de 8 milliards de dollars était très lourde à supporter. Les quotas imposés depuis mai dernier prévoient l’entrée de seulement 80 000 véhicules neufs, ce qui aura des répercussions sur le marché et donc sur le Salon, mais c’est le prix à payer si on veut réellement développer cette industrie.

Quoi qu’il en soit, pour Abdelkader Rezoug, responsable du Salon, contacté par téléphone, «cette édition sera une véritable vitrine pour les véhicules montés en Algérie, incluant les motos, car il faut savoir que trois constructeurs se sont déjà lancés dans cette aventure».

Dans la catégorie des VP, les marques Renault, Dacia, Hyundai, Chevrolet, Opel, Nissan, Baic, Saipa, Ikco et Lifan ont déjà confirmé leur présence à Oran, au même titre que Scania, Daf, Fuso, Helli et Vedis pour la catégorie des véhicules utilitaires et industriels, mais en tenant compte du fait que plusieurs marques participent dans les deux catégories. La liste des marques de motos est tout aussi longue avec Sym, Lyuojia, As Motos, Vms, Polini, Cylexx, Peugeot Scooters et Yamaha. La liste des participants sera complétée par des organismes financiers et des sociétés de services liés au domaine de l’auto.