Automotor France a annoncé hier au salon Equip Auto, qui se tient à la Safex, les Pins Maritimes, le renforcement de sa marque AF avec le lancement d’une nouvelle gamme de vannes EGR, thermostats et capteurs.

Il a notamment présenté une gamme de 71 références de vannes EGR et électrovannes. «Elle est taillée sur mesure pour les marchés émergents, ou la demande en pièces et documentation technique est en augmentation permanente». «Pour nous, Equip Auto est le premier rendez-vous annuel avec le marché algérien. Il s’agit du principal moment où nous pouvons être en vis à vis avec tous nos clients et les réparateurs», précise Sylvain Abergel, directeur commercial Afrique, Proche-Orient, Turquie, Royaume-Uni et Benelux.

«Equip Auto est pour nous synonyme de convivialité et de communion avec les professionnels de la réparation. Le salon nous permet de voir tout le monde, ce qui est impossible en temps normal tant le pays est vaste», souligne Sylvain Abergel. Les équipes Automotor France sont présentes avec un stand G8 de 55 m² et une session de formation destinée aux réparateurs visitant le salon.

Automotor invite tous les jours à 16h en salle de conférences les garagistes à tester les produits, à se former et à s’informer autour de produits de marques AF et Lautrette.

Un grand jeu concours lancé pour les réparateurs

Fort d’une page Facebook suivie par plus de 12 000 abonnés dont près de 5000 sur l’Algérie, Automotor France lance également, du 1er mars au 31 août 2018, un grand jeu-concours réservé exclusivement au marché algérien. Pour participer, les garagistes doivent réaliser une vidéo de montage avec des pièces AF Premium ou filtres Laurette. Ils postent ensuite leur vidéo sur leur page personnelle Facebook.

Après validation par les équipes Qualité, cette vidéo sera ensuite relayée sur la page Facebook d’Automotor France. Le gagnant sera le réparateur dont la vidéo comptabilisera le plus grand nombre de vues sur cette page. Le gagnant remportera une omra pour 2 personnes offerte par Automotor France. Pour les autres participants, de nombreux autres lots prestigieux seront aussi à gagner.

Automotor France a réuni avant-hier au Sofitel d’Alger une quinzaine de distributeurs ayant déjà montré leur intérêt à l’entrée dans le capital d’Amerigo International par la signature d’une lettre d’intention. Il s’agit de la première étape précédant la création de la société prévue au 2e semestre 2018.

«Au-delà du fort intérêt suscité par Amerigo International en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie, nous sommes heureux et fiers de réunir pour la toute première fois nos futurs actionnaires et fournisseurs à Alger, à l’occasion d’Equip Auto», souligne Olivier van Ruymbeke. «Le plan de marche Amerigo est respecté : à ce jour, 29 partenaires dans le monde opérant dans 19 pays ont validé leur intérêt à entrer dans le projet Amerigo International». Pour rappel, Amerigo International est le nom de code qui désigne le projet d’une inédite société de services et de référencement dédiée aux marchés émergents.