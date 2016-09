Automobile : Daimler et Bosch sur un projet pour faciliter la recherche de places de stationnement

Réagissez

Le constructeur automobile allemand Daimler a annoncé hier le lancement d’un projet pilote avec son compatriote Bosch, censé faciliter la recherche de places de stationnement grâce aux capteurs présents sur les voitures.

«La recherche quotidienne d’une place de stationnement prend souvent plus de temps que le trajet en lui-même et génère fréquemment du stress et de l’énervement», constate dans un communiqué du fabricant des voitures Mercedes-Benz. Avec Bosch, plus grand équipementier automobile mondial, le constructeur haut de gamme va lancer «prochainement» dans l’agglomération de Stuttgart (sud-ouest), où se trouve son siège, un projet destiné à rendre cette recherche plus rapide.

A l’heure où les voitures sont de plus en plus connectées au monde qui les entoure grâce aux capteurs qui les équipent, les véhicules communiqueront l’emplacement des espaces libres sur le bas-côté repérés lors de leur passage (jusqu’à 55 km/h). Ces informations enregistrées en continu par les voitures seront envoyées «grâce à une connexion sécurisée» à un système de «cloud» (informatique dématérialisé) de Bosch, qui les traitera.

Si dans une même rue, une place vacante revient très régulièrement, le système en déduira qu’il s’agit probablement d’une sortie de garage, explique Daimler. Dans un premier temps, le projet baptisé «Community-based parking» (stationnement basé sur la communauté, en français), fournira seulement les probabilités de tomber sur une place de stationnement disponible selon les rues.