Après VW, Fiat et Renault, PSA dans l’œil du cyclone

Les services français de la répression des fraudes soupçonnent le groupe PSA de «stratégie frauduleuse» pour faire passer les tests antipollution à ses moteurs diesel en France, rapportait vendredi le quotidien Le Monde, repris par l’AFP. La répression des fraudes française estime que PSA a mis en place «une stratégie globale visant à fabriquer des moteurs frauduleux, puis à les commercialiser», ce que le groupe automobile dément vigoureusement. Ces révélations sont du quotidien Le Monde, qui s’est procuré le procès-verbal d’infraction transmis à la justice.

Selon le Monde, qui cite un rapport de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), quelque 1,9 million de véhicules diesel de génération Euro5 (norme en vigueur jusqu’en 2015), «dont le moteur fonctionne selon les stratégies frauduleuses ont été vendus par PSA entre septembre 2009 et septembre 2015 en France». Le groupe PSA, de son côté, «dément vigoureusement toute stratégie frauduleuse» et «réaffirme avec force la pertinence de ses choix technologiques».

Dans un communiqué, le groupe assure que ses véhicules «n’ont jamais été équipés de logiciel ou de dispositif permettant de détecter un test de conformité». Il souligne n’avoir «pas été contacté par la justice». Le groupe «s’indigne de la transmission d’informations à des tiers sans qu’il ait eu de son côté accès au dossier» et a décidé de porter plainte pour violation du secret de l’instruction. Le cœur de la fraude présumée repose sur les niveaux d’oxydes d’azote (NOx), gaz nocif émis par les moteurs diesel et coûteux à dépolluer. Selon le Monde, «les moteurs étaient paramétrés selon deux modes de fonctionnement : un mode ‘LowNox’ qui ‘abaisse les NOx mais augmente la consommation et réduit le brio du véhicule et un mode ‘LowCO2’ qui réduit la consommation, favorise le brio mais augmente de manière significative les NOx’».

Les véhicules «étaient équipés d’un ‘calculateur de contrôle moteur’ qui permettait d’activer ‘exclusivement’ le mode LowNox ‘pendant le test d’homologation et ‘majoritairement’ le mode LowCO2 ‘en condition de vie client’», poursuit-il. Mais, PSA dément la volonté de fraude, expliquant que sa «stratégie de réglage moteur est basée sur les comportements de ses clients en vie réelle. Elle privilégie les faibles émissions d’oxyde d’azote (NOx) en ville tout en assurant le meilleur équilibre NOx/CO2 sur route». Ces révélations interviennent à quelques journées de l’ouverture aux médias du Salon de Francfort, alors que Volkswagen, Renault, Fiat-Chrysler sont déjà dans l’œil du cyclone pour des faits similaires.