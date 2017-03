Réagissez

Patrice Réveille, directeur général d’ALD...

Les difficultés que connaît le marché de l’automobile, suite à la limitation des importations par la mise en place du système de licences et de quotas, ont plutôt profité au secteur des locations de véhicules en Algérie.

C’est le cas pour ALD Automotive Algérie, qui tend à enregistrer des succès d’année en année. Présent sur l’ensemble du territoire national, la filiale du groupe Société Générale (SG) gère aujourd’hui une flotte de plus de 3600 véhicules, ce qui lui permet de se placer comme leader en Algérie de la location longue durée et de la gestion de flottes automobiles, avec 10 ans d’expertise. Cette société a enregistré en 2016 une croissance de son parc de 15,7%, soit près de 4% de plus que le taux de croissance enregistré l’année précédente. Elle a livré 1056 véhicules, dont 95% en diesel, durant la même année. «C’est une belle année, je suis très satisfait. La conjoncture nous a aidés», reconnaît, lors d’une conférence de presse, le directeur général de cette filiale, Patrice Réveille.

«Cette réussite est le résultat de l’engagement constant d’ALD vis-à-vis de ses clients en matière de qualité de service et de réponse à leurs besoins», a-t-il expliqué, en faisant savoir que sa société ambitionne de passer à 4100 véhicules pour 2017, avec une croissance de 16%. Les produits et services proposés par ALD permettent à ses clients d’externaliser la gestion de leur flotte automobile et d’optimiser ainsi l’ensemble des coûts s’y rapportant. Poursuivant son plan de développement, ALD Automotive a ouvert une agence à Oran et envisage d’en ouvrir une autre à l’est du pays. Les résultats de cette entreprise en termes de mobilité sont aussi à mettre à l’actif de la location courte durée qu’elle a créée à la fin du semestre 2016. «C’est une activité qui marche bien», estime Patrice Réveille, qui avance que «la croissance d’ALD Automotive passe en outre par le développement de solutions innovantes destinées aux gestionnaires de parcs, mais aussi à leurs conducteurs».

Se voulant par ailleurs innovant, ALD Automotive Algérie à mis à la disposition de ses clients de nouvelles solutions technologiques, en introduisant le digital intégré sur le marché de la location longue durée et la gestion du parc automobile en Algérie. La filiale de Société Générale a lancé l’application My ALD, dédiée à l’éco-conduite, qui permet aux conducteurs de choisir et de configurer leur véhicule, d’accéder aux détails de leur contrat, de paramétrer des alertes de service ou de géolocaliser les partenaires. En 2017, ALD Automotive compte poursuivre le déploiement de l’outil, en lançant l’application sur smartphones et tablettes. Pour les gestionnaires de parcs, ALD en a créé ALD Net a mis à la disposition de ses clients et introduit le digital sur le marché. De nouvelles fonctionnalités, telles que l’édition de nouveaux rapports incluant des éléments-clés pour l’analyse de la flotte et de fonctionnalités d’export supplémentaires ont été également intégrées dans cet outil afin de faciliter plus encore le travail des gestionnaires de parcs.

ALD Automotive a aussi créé le premier environnement digital intégré, qui connecte entre eux les conducteurs, les gestionnaires de parcs automobiles d’entreprises, les partenaires et points de services, ainsi que toutes les équipes d’ALD Automotive pour une expérience utilisateur unique et une optimisation de la gestion des parcs. Outre l’ambition d’atteindre la gestion de 4100 véhicules, ALD compte passer à la certification Iso 9100 V 2015 en 2017. Cette entreprise compte aussi faire une extension de ses enquêtes de satisfaction clients et la poursuite du déploiement des solutions développées en 2016. ALD Automotive a acheté un peu moins de 1000 véhicules en 2016 et en a vendu aux enchères 780 unités, selon le directeur général de l’entreprise.