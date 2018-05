Acquisition du leader des systèmes d’éclairage automobile ZKW

Réagissez

LG Electronics (LG) a approuvé l’acquisition du leader des systèmes d’éclairage et de phares automobile ZKW, portant à terme ainsi une transaction de plus de 1,1 milliard d’euros, la plus importante acquisition de LG à ce jour. Selon les termes de la transaction, LG Electronics va acquérir une participation de 70% dans ZKW Group, alors que la société mère, LG Corp, achètera les 30% restants.

La fusion stratégique devrait aboutir à des synergies qui permettront aux sociétés fusionnées d’être les leaders mondiaux du secteur de l’éclairage dans les composants de véhicules autonomes. ZKW Group, dont le siège se trouve dans la ville de Wiesel burg, en Basse-Autriche, est un leader dans le secteur de haute technologie des systèmes d’éclairage automobile, présent sur les marchés européens, en plus de la Chine, du Mexique et des Etats-Unis.

Avec un chiffre d’affaires de 1,26 milliard d’euros en 2017 et un taux de croissance annuel moyen de plus de 20%, au cours des cinq dernières années, ZKW fabrique des produits qui sont utilisés par de nombreuses grandes marques européennes telles que Audi, BMW, Porsche et Daimler.

Les offres de ZKW viendront compléter les activités en croissance de Vehicle Components de LG, qui prévoit que le segment de l’éclairage automobile haut de gamme se développera plus rapidement que l’éclairage automobile traditionnel.

Le secteur de l’éclairage de ZKW, qui se concentre sur les composants de véhicules haut de gamme et sur les accessoires en rapport, jouira d’une plus grande présence sur le marché grâce au vaste réseau mondial de vente de LG. Alors que l’industrie passe des halogènes traditionnels aux LED et aux lasers, ZKW se voit dans la position enviable d’être l’une des premières entreprises au monde à produire des phares à LED à matrice et des phares laser. Ayant été un innovateur de l’industrie tout au long de son histoire, ZKW Group a commencé très tôt à investir dans les phares laser. LG et ZKW se concentreront sur le développement de solutions d’éclairage intelligent, qui affichent des informations haute résolution et des avertissements sur les routes connectées par des capteurs, notamment des caméras de conduite autonomes et des communications automobile.

Le groupe ZKW continuera à être géré par l’équipe actuelle dirigée par le P-DG Oliver Schubert, qui sera responsable de toutes les activités dans le monde, activités qui impliquent plus de 9 000 employés. LG s’engage à maintenir l’autonomie de ZKW et sa culture locale du travail. En particulier, la production en Autriche restera inchangée pendant au moins cinq ans.

«Grâce à cet accord, LG s’offre une nouvelle opportunité de croissance pour ses activités de composants automobiles, une opportunité de croissance future avec un potentiel énorme», a déclaré Jo Seong-jin, P-DG de LG Electronics. «En plus du renforcement des capacités de développement de produits de ZKW, l’accord amènera l’expérience de production mondiale de LG et son réseau commercial international, offrant ainsi des opportunités illimitées pour les deux entreprises dans le marché automobile de demain, notamment dans le domaine des solutions de l’éclairage intelligent».