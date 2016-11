Réagissez

Inaugurée le 10 novembre 2014, l’usine Renault Algérie Production (RAP) basée à Oued Tlélat (Oran), est considérée par Renault Algérie comme un «succès industriel, commercial et humain» en Algérie. Celle-ci, selon un communiqué de la marque au losange, «a accéléré son développement et dépassé ses objectifs».

En seulement deux ans d’activité, 55 000 véhicules ont été fabriqués dans cette usine, ce qui représente, selon Renault Algérie, «un doublement de la capacité de l’usine depuis son démarrage». Aussi, plus de 800 collaborateurs ont été recrutés et formés aux métiers de l’industrie automobile, soit un triplement des effectifs par rapport au démarrage, et plus de 3000 emplois indirects ont été créés. Actuellement, cinq fournisseurs locaux accompagnent RAP dans l’intégration locale des pièces embarquées sur les véhicules produits à Oran.

Ce qui fait, selon Renault Algérie, un taux d’intégration qui atteint désormais 30%, incluant des pièces majeures tels que les sièges et les câblages.

Un second modèle — la Dacia Sandero Stepway — est depuis juin dernier fabriqué sur la chaîne de montage de l’usine de Oued Tlélat, ce qui illustre, selon RAP, «la capacité des équipes à gérer une diversité de production croissante». «Cette performance industrielle est le fruit de la mobilisation des hommes et femmes de Renault Algérie Production», estimant que ces derniers «prouvent chaque jour leur engagement pour le développement de l’industrie automobile en Algérie». «Nous avons toute confiance dans la préparation des phases suivantes de développement de l’usine, qui verront le jour en avance sur le schéma de développement initial», indique RAP.

Renault Algérie considère le modèle Renault Symbol «Made in Bladi» comme «un succès commercial» reconnu depuis son lancement en novembre 2014. Ce modèle se positionne, avec plus de 70% des ventes de son segment, comme le leader incontesté du marché algérien en 2016.

Disponible depuis août 2016, le second produit monté sur les chaînes de production de l’usine de Oued Tlélat, la Sandero Stepway Extrême, connaît une demande considérable de la part des clients. Celle-ci s’est déjà hissée en 3e position des véhicules les plus vendus en Algérie et représente plus de la moitié des ventes du segment des citadines.

Renault Algérie partage à l’occasion de cet anniversaire ce «succès» avec ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs, en développant une campagne de communication. Le point d’orgue de cette campagne est un film publicitaire qui illustre le savoir-faire des femmes et des hommes contribuant, au sein de l’usine RAP, au développement économique et social du pays.