50e FIA : Participation du Groupe Hasnaoui avec ses filiales

Volvo et Dong Feng à la Safex

Le Groupe Hasnaoui est présent à la 50e Foire internationale, qui se déroule depuis hier au palais des Expositions jusqu’au 13 mai 2017, à travers ses filiales GH Komatsu, représentant Komatsu et Dynapac, Al Truck Company, représentant de Volvo Penta & Dong Feng, ainsi que Nissan Algérie.

Pour cette grande entreprise, «ce rendez-vous incontournable permettra au Groupe Hasnaoui de présenter son portfolio d’activités et de se poser en tant que groupe soucieux du développement du paysage économique algérien». GH Komatsu expose à cette occasion sa gamme complète d’engins de TP destinés à un public professionnel.

Forte de son slogan «Quality you can rely on», la marque Komatsu, représentée par le groupe Hasnaoui depuis 1991, compte marquer sa présence en dévoilant ses produits phares, comme le bulldozer 155, la pelle sur chenilles PC 450, la niveleuse GD 705 dotée d’une technologie avancée.

Al Truck Company vient, de son côté, d’agrandir son portefeuille avec un nouveau partenaire de la marque premium chinoise dans les véhicules utilitaires lourds, à savoir Dong Feng. Cette représentation commercialisera une large gamme de camions de plus de 10 T en motorisation DCI Renault et boîte à vitesses ZF.

Cette filiale propose une solution à chaque activité et à chaque métier grâce à une gamme large et innovante. Nissan Algérie, représentée par le Groupe Hasnaoui depuis 1993, a, quant à elle, exposé deux véhicules de gamme différente, l’une touristique, avec la citadine Nissan Micra, et l’autre utilitaire, avec le pick-up Nissan Navara 4x2 simple cabine.