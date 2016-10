Clôture du Mondial de l’automobile Paris 2016

50% de progression en commandes

Réagissez





Les pavillons parisiens du Mondial de l’automobile 2016 ont baissé leurs rideaux dimanche soir après deux semaines de denses activités promotionnelles au profit des plus beaux modèles exposés. Avec plus d’un million de visiteurs, selon les organisateurs, ce prestigieux Salon demeure le plus fréquenté au monde.

Sous le signe du renouveau, l’édition de cette année a consacré la part du lion de ses nouveautés aux concepts les plus propres et aux technologies respectueuses de l’environnement. La quasi-totalité des constructeurs ont présenté le véhicule de demain comme étant électrique, connecté et ultra-intelligent. En attendant la généralisation de la voiture électrique d’ici une petite décennie, les géants du marché automobile mondial semblent tenir tous le cap de la motricité hybride avec des offres multiples et variées. 140 nouveautés dévoilées Cette nouvelle orientation des marques semblent porter leurs fruits, puisque les responsables du Mondial 2016 ont affirmé dans un communiqué, rendu public à la clôture du Salon, que les commandes chez de nombreux exposants ont augmenté de 50% par rapport au Mondial 2014. Ceci a été certainement encouragé par les 140 nouveautés dévoilées lors de cette édition, répondant aux besoins de toutes les catégories d’acheteurs potentiels : modèles familiaux, SUV, voitures de sport, véhicules de luxe, etc. Réconfortés par les résultats d’une stratégie marketing efficace et une communication offensive sur les médias traditionnels ainsi que sur les réseaux sociaux où il y a plus d’interactivité avec les férus de l’automobile, les organisateurs du Mondial de Paris sont résolus à innover encore davantage dans l’organisation des prochaines éditions à partir de la version 2018, qui sera marquée par la célébration du 120e anniversaire du Mondial. Cela concernera notamment le format et la durée. Selon eux, le coût de la participation sera également réétudié afin de «reconquérir certaines marques absentes».

Ghezlaoui Samir