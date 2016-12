Réagissez

Un total de 281 véhicules multifonction et tout-terrain, de marque Mercedes-Benz de l’usine de Bouchekif à Tiaret, ont été livrés mercredi dernier au profit du ministère de la Défense nationale, d’organismes et entreprises publiques, a annoncé un communiqué du MDN, repris par l’agence APS.

«En continuité de la concrétisation du programme de relance économique, initié par son le président de la République, visant à redynamiser l’industrie nationale et à limiter la dépendance à l’extérieur de l’économie nationale et l’intérêt que porte le haut commandement de l’ANP au développement des potentiels industriels militaires pour pourvoir aux besoins de nos forces armées, et contribuer au développement national, il a été procédé le 7 décembre 2016 à la livraison de 281 véhicules multifonctions et tout-terrain», lit-on dans le communiqué.

La même source précisera que ces véhicules ont été fabriqués par la société «pionnière» dans le domaine, la «SPA SAFAV» (la Société algérienne de fabrication des véhicules à Bouchakif/Tiaret) dans diverses versions (transport de troupes, transport de personnel, transport de marchandises, ambulances médicalisées et sanitaires, girafe lumineuse et véhicules anti-incendie) de marque Mercedes-Benz Classe G et Sprinter, au profit du MDN, d’organismes et entreprises publiques, dont la DGSN, Sonatrach et la direction des travaux publics de la wilaya de Ouargla.

Le communiqué du MDN souligne que «cette livraison dénote la clairvoyance et la perspicacité du haut commandement de l’ANP à développer une industrie nationale de défense selon les normes internationales et un produit de haute qualité, ainsi que la création de postes d’emplois permanents, tout en assurant une formation qualitative, pour atteindre les objectifs escomptés du partenariat entre le MDN et le partenaire technologique allemand, Daimler, ainsi que le fonds d’investissement émirati ABAR et arriver à un taux d’intégration qui atteindra les 30% dans les cinq prochaines années».