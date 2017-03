Réagissez

La 87e édition du Salon international de l’automobile de Genève ouvre ses portes aujourd’hui.

Mardi et hier mercredi, c’est aux médias qu’ont été présentés les quelque 900 modèles, dont 148 exclusivités mondiales sont exposées dans les allées des 106 000 m2 de superficie. Si la dernière édition du Mondial de Paris 2016 avait connu beaucoup d’absents, tels que Volvo, Mazda, Ford, Bugatti, Lamborghini, Aston Martin et McLaren, les constructeurs mondiaux étaient cette fois-ci tous au rendez-vous. Pas moins de 180 exposants sont présents dans les 6 halls ouverts au Palexpo, le palais des Expositions de Genève.

La tendance est dans le nombre sans cesse croissant des technologies issues du monde de l’internet et du multimédia qu’embarquent les nouveautés — certaines nouvelles voitures proposent des aides à la conduite inédites —, mais aussi à la réduction des consommations et des émissions de gaz. Mais les designers aussi n’ont pas chômé. C’est le cas chez Renault, dont le Crossover urbain a fait peau neuve.

Le Captur restylé adopte la signature lumineuse en C, déjà aperçue sur les Mégane et Talisman. Mais la marque au losange dévoile une surprise : le Renault Zoe e-sport concept. La Zoe électrique de Renault s’affiche désormais avec une déclinaison sportive de… 460 ch. Chez le voisin Dacia, c’est la version Logan break qui se décline en version Stepway. Sur le stand d’Alpine, on découvre la fameuse nouvelle Berlinette A110. Chez Peugeot, c’est le concept de voiture autonome baptisé Instinct Concept qui prend un bain de foule. Son design très épuré séduit.

Ce véhicule donne un avant-goût de ce que sera la voiture autonome de l’avenir. Dans le stand du lion, on découvre aussi l’arrivée de l’utilitaire Partner Tepee en version électrique. Du même groupe PSA, Citroën expose lui aussi le C-Aircross Concept préfigurant le futur SUV urbain C3 Aircross. La marque premium du même groupe français n’est pas en reste avec la première mondiale de son premier SUV, le DS7 Crossback. Au stand de Volkswagen, c’est le Tiguan Allspace qui attire le plus les regards. Mais on ne peut pas ne pas remarquer aussi la Volkswagen

Arteon. C’est la première berline basse de la marque. Porsche, du même groupe allemand, dévoile, quant à elle, la Panamera Sport Turismo. Audi, quant à elle, amène à Genève un Q8 sport Concept, doté de 476 ch. Sur le stand de la marque aux anneaux, l’Audi RS5 séduit aussi.

Dans les travées du Palexpo, on retrouve, entre autres aussi, l’Alfa Romeo Stelvio, la huitième génération de la Ford Fiesta, le nouveau Mini Countryman, ou encore la nouvelle Kia Picanto, mais aussi la nouvelle berline Opel Insignia Grand sport, le SUV Mazda CX-5, un nouveau SUV chez Mitsubishi, l’éclipse Cros, une version sportive de l’Audi Q8, ou encore une version impressionnante de la Mercedes Classe G Maybach.

Le constructeur Skoda dévoile le restylage de mi-vie de la Rapid et Rapid Spaceback qui s’offrent de légères retouches stylistiques, un nouveau moteur 1.0 TSi de 95 ou 110 ch, une mise à jour du système d’infotainement et quelques solutions «Simply Clever» en plus. En plus de la Toyota Yaris GRMN dotée d’un 1,8 litre de plus de 210 ch, Toyota dévoile le second restylage de la Yaris, mais également le concept i-TRIL. Chez Nissan, le très populaire qashqai auprès du public s’offre lui aussi un restylage.

Pour la marque sud-coréenne Hyundai, sa nouveauté c’est le concept FE, une voiture à pile à combustible, pour une autonomie maximale de 800 km. Cette année est aussi celle des records de puissances pour ce qui est des véhicules de série. Ferrari débarque au Salon de Genève avec un bolide de quatre roues motrices (800 ch). La Bentley continental supersport (700Ch), la Porshe Panamera Turbo S (680 ch), McLaren (720 ch).