Youssef Saïah : Témoignage

En 2006, pour la reprise d'Arts & Lettres*, nous avions interviewé Youssef Saïah, homme de radio bien connu qui se consacre à la littérature. Sa carrière au cinéma se résume à un seul rôle, celui de Larbi, le journaliste algérien envoyé au Liban couvrir la «guerre civile» dans le film de Beloufa. Sur les conditions de tournage, il nous racontait : «On avait tourné en plein-centre de Beyrouth après avoir obtenu les autorisations et sous contrôle armé, avec plein d’histoires rocambolesques. Il faut dire d’ailleurs que sans l’ambassadeur d’Algérie de l’époque, ‘Nahla’ n’aurait jamais pu être tourné. C’est lui qui nous avait aidés, obtenu les introductions, assuré notre sécurité.

C’était feu M’hamed Yazid. Quand je pense à tout ça, c’est comme si on avait donné un petit répit aux Libanais, le temps de reconstruire pour justement re-détruire !» Nous avions voulu savoir s’il gardait le contact avec Farouk Beloufa : «En vérité, pas tellement. Farouk a été déçu et même blessé par le fait que Nahla n’ait pas été aussi médiatisé qu’il l’aurait voulu. Il faut savoir qu’en 1978, le film n’avait pas le même impact qu’aujourd’hui où il est devenu une sorte de film culte. Pour mille raisons. C’était la première fois qu’on voyait un film arabe de ce type où les hommes étaient en gros assez lâches, ou même très lâches ou voyeurs, alors que c’étaient les femmes qui assuraient. On n’aimait pas ce film aussi pour sa position très ferme sur la lâcheté des pays arabes devant la question palestinienne.

On n’a pas aimé ce film aussi pour la modernité des relations hommes-femmes. Donc, il n’a pas du tout eu l’impact qu’il méritait, y compris chez beaucoup d’intellectuels qui, par la suite, ont dit que c’était un des meilleurs films arabes... En 1978, il a été, je dirais assez fraîchement accueilli». Sur l’après-Nahla, Youssef Saïah confiait : «Farouk avait tout de suite conçu un second film sur Isabelle Eberhardt. Refusé. Puis, il a voulu tourner ‘Le Pain nu’, le livre de l’écrivain marocain Choukri.

Là aussi, il n’a pas trouvé de producteur. On a même commencé à écrire un scénario sur l’avant Nahla si on veut. Même cela est tombé à l’eau. Il a eu tellement de bâtons dans les roues qu’il est parti en France tenter sa chance. Mais c’est quelqu’un de très exigeant qui ne peut pas accepter n’importe quoi. Il s’est retrouvé dans une situation difficile, sinon terrible, au plan social. Jusqu’à présent d’ailleurs. J’avoue qu’on se téléphone environ une fois par an, mais on ne parle plus de ‘Nahla’. Quand des journalistes me demandent son numéro pour l’interviewer, je leur signale qu’ils vont se faire rabrouer car il a toujours cette réponse : ‘Je ne suis pas cinéaste, quelqu’un qui n’a pas tourné un film depuis 25 ans n’est pas cinéaste...».

Enfin, interrogé sur sa «carrière» d’acteur, le journaliste affirmait : «Mais moi, je ne l’ai jamais été. Je n’ai pas fait d’école d’actoriat. C’était l’amitié, les circonstances, la folie libanaise... Mais ce n’est pas grave, car ce n’est pas mon métier alors que Farouk a fait l’Ecole de cinéma d’Alger puis l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques) de Paris. Il a tourné un film aujourd’hui mythique. Il était plus que prometteur et c’est terrible pour lui et pour nous. Il n’a plus jamais tourné et, plus grave, je crois qu’il n’a plus envie de tourner.»



*En date du 28 septembre 2006, interview réalisée par Ameziane Ferhani.