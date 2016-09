Réagissez

Imaginez une jeune journaliste suisse habillée en bédouin, parlant parfaitement l’arabe et vivant parmi les gens de Aïn Sefra à la fin du XIXe siècle.

C’est l’image qui reste d’Isabelle Eberhardt qui n’en finit pas de fasciner dans le monde mais aussi, et de plus en plus, en Algérie où cette femme, originale à plus d’un titre, attire l’intérêt des chercheurs et des intellectuels. Un colloque international consacré à sa vie et son œuvre est annoncé pour le 9 octobre prochain à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, à Alger. Différentes dimensions du personnage seront évoquées et explorées.

Sa vie tourmentée, de sa naissance à Genève en 1877 à sa mort emportée par la crue de l’oued à Aïn Sefra en 1904, a inspiré plus d’un biographe. Ses périples en Algérie et au Maroc (en tant que reporter de guerre) sont également documentés par des notes de première main, de nombreux articles, une riche correspondance ainsi que des œuvres de fiction fortement inspirées par son vécu algérien.

Yasmina, Dans l’ombre chaude de l’islam, Au pays des sables, Amara le forçat, l’Anarchiste… sont quelques-uns des ouvrages écrits par Isabelle Eberhardt. Passionné par le parcours de cette femme hors du commun, Ahmed Bencherif (président de la section locale de l’Union nationale des écrivains algériens à Naâma) nourrit depuis longtemps le projet de ce colloque interdisciplinaire. Prévu initialement à Aïn Sefra, ville d’élection d’Isabelle Eberhardt, l'événement se déroulera finalement à Alger avec la participation de nombreux chercheurs.

Leïla Dris Hadouche (professeur à l’université d’Oran) s’intéressera à la place de l’islam dans la vie de l’écrivain, de même que Mohamed Rochd. C’est plus précisément au soufisme que s’intéresseront Ahmed Achouri (université de Béjaïa) et l’anthropologue Ouisa Galleze. D’autres intervenants s’intéresseront de plus près à l’écriture d’Isabelle Eberhardt, à l’image de Sabrina Ben Ziane (université de Batna), Tin Hinène Djebara (ENS Alger) ou Daniel Zerari (université de Béjaïa) qui présente cette auteure comme une pionnière de l’écriture de voyage au féminin. Enfin, Noura Chetouani (université de Msila) abordera le désert sous le regard hautement poétique de l’aventurière auteure.

Le rendez-vous se présente comme une riche journée d’étude à noter sur l’agenda des spécialistes, des passionnés, des lecteurs de ou simples curieux d’Isabelle Eberhardt. Preuve que cette figure singulière de notre passé fascine encore et toujours, l’écrivain et journaliste Saïd Khatibi annonce, de son côté, la sortie d’un roman en arabe intitulé Quarante ans dans l’attente d’Isabelle. Entre fiction et références historiques, l’œuvre s’annonce passionnante. Déjà sortie au Liban chez Difaf, l’ouvrage sera disponible dans son édition algérienne (El Ikhtilef) durant le prochain Salon du livre d’Alger. A suivre…