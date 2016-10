Un récit motivé

Réagissez

Nouveau récit autobiographique, profond et plaisant

Alors que le film Chouf de Karim Dridi s’annonce comme remarquable, la banlieue en France fait aussi sa rentrée littéraire avec le récit truculent de Magyd Cherfi, ex-leader du groupe mythique Zebda.

Intitulé Ma part de Gaulois, son ouvrage rappelle l’épopée de l’année de son bac, l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 et les combats qu’il a menés dans sa cité au nord de Toulouse. Le livre est déjà sélectionné dans la première liste du prix Goncourt 2016. Nous avions déjà présenté ici (Arts & Lettres, 24/01/08) le récit intitulé La Trempe où Magyd racontait son itinéraire de gamin dans cette banlieue toulousaine où l’échec scolaire était une réalité tangible. C’était aussi l’histoire d’une mère qui faisait l’impossible pour que son fils réussisse.

Dans ce nouvel opus, on découvre le jeune Magyd sur le point de passer son bac. Un véritable exploit dans la cité où cette performance suscite à la fois admiration et répulsion. L’admiration vient surtout de sa maman, Taouès, qui ne cesse de l’encourager et de le pousser à se dépasser. Cette maman exceptionnelle qui ne jure que par la réussite scolaire, lui paye même des cours particuliers en puisant dans sa boîte à bijoux qu’elle finit par vider pour arriver au but. Les autres femmes sont en pâmoison devant le succès de Magyd, particulièrement quand sa mère fait la tournée du quartier pour exhiber son bulletin scolaire.

L’adolescent devient l’écrivain public de la cité. Il a l’art et la manière de retranscrire les doléances, les nouvelles et les indignations dans un style particulier allant à l’essentiel, mais qui sait rendre poétiques les éternels salamalecs et les lamentations d’usage. C’est un puriste qui affine son écriture au quotidien. En revanche, ses camarades de quartier ne voient pas d’un bon œil cette réussite scolaire ni le maniement heureux de sa plume. A cause de cette maîtrise, Magyd devient le souffre-douleur du groupe des caïds de la cité. Ceux-ci comprennent qu’il est en train de basculer dans l’autre monde : l’univers des Blancs et des bourgeois qui utilisent des phrases correctes et complètes.

De plus, Magyd œuvre auprès des petits pour tenter de les soustraire à l’emprise des caïds. Il reçoit donc des coups à tout-va et, suprême punition, il est exclu de toutes les activités footballistiques du quartier. Enorme frustration qui le pousse à se poser des questions sur cet itinéraire scolaire qui le met au ban de la cité. Mais Magyd ne désespère pas et trouve la compensation dans les livres qu’il ingurgite sans modération. Les auteurs classiques, les romantiques et les poètes maudits deviennent ses compagnons d’infortune. Les mots le sauvent des maux du quotidien et lui permettent de s’investir dans le soutien scolaire pour aider les plus jeunes à s'accrocher au wagon d’une scolarité qui file pour eux à toute vitesse.

Il tente même de transmettre l’amour de la lecture autour de lui. Mais parfois, les livres sont annonciateurs de malheur. Magyd raconte avec verve, mais sans pathos, comment la jeune Bija, éprise de littérature et surtout de Zweig, se fait tabasser de façon inhumaine par son frère et son père qui l’ont surprise plongée dans Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme. Magyd encourage aussi les autres à sortir de la fatalité des petits larcins et de l’oisiveté pour investir son atelier de théâtre et d’écriture.

C’est toute une vie grouillante de problèmes, d’accrocs et d’hostilités que le récit restitue avec distance et humour. On peut dire qu’une grande part est dédiée aux autres et l’auteur, pour parler de lui, ne se réserve que de petits espaces dans ce destin collectif. Car la société d’origine comme le montre bien, Magyd broie l’individu jusqu’à l’effacer.

Cette part de Gaulois dit aussi l’individu, la subjectivité qui essaye de se frayer un chemin dans la jungle égotique des autres. Elle dit le décalage entre ce que prêche l’école et la réalité de la vie en France pour les étrangers. Magyd prend ainsi conscience de son besoin d’avoir une vie privée, de vouloir disposer d’un espace intime, impossible à atteindre dans un appartement étroit où la fratrie s’entasse dans le même lit.

Son éveil à la sexualité pose problème, car il n’y est pas préparé. Les élans du corps ont toujours été criminalisés, sans oublier l’impossibilité d’avoir une relation dans la cité avec toutes ces filles qui l’aguichaient. Tous ces corps qui se consument à l’ombre de la bêtise et des tabous désuets, donnent à l’auteur l’occasion de montrer qu’il est un virtuose de la plume. Enfin, l’année du bac se passe au même moment que les élections présidentielles de 1981 avec cette probabilité de voir la gauche, incarnée par Mitterrand, arriver au pouvoir.

Dans la cité, l’évocation du nom du futur président est source d’horreur. On se souvient de son passé colonial en tant que ministre de la Justice ayant autorisé la guillotine à fonctionner à plein régime. La rumeur court qu’il va renvoyer les Algériens dans leur pays d’origine.

Magyd Cherfi montre par ce nouveau récit autobiographique, profond et plaisant, comment la culture peut sauver des démons de toujours et que les mots pacifient l’être en anéantissant toutes les violences latentes en lui.



Magyd Cherfi, Ma part de Gaulois Actes-Sud, 2016.