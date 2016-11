Un petit prince

Réagissez

Le Petit Prince était au 21e Salon international du Livre d’Alger dans sa version originale ainsi que dans une ou deux de ses 270 traductions.

Mais le petit prince dont je veux vous parler n’est pas celui imaginé par Saint-Exupéry et vendu dans le monde à plus de cent cinquante millions d’exemplaires.

Ce petit prince-là habite, non pas sur l’astéroïde B 612 où poussent tant de baobabs et une seule rose, mais dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, urbanoïde proche de Constantine où ont poussé tant d’immeubles laids et sans doute aucune rose. Ce petit prince-là s’est vu remettre par un grand prince, celui de Dubaï, où poussent tant de baobabs de béton et de verre, le premier prix du programme «Arabic Reading Challenge».

Le grand prince se nomme cheïkh Mohammed Ben Rachid al Maktoum et, à propos de cette belle initiative, il a déclaré : «Inculquer l’amour de la lecture dans le cœur des petits, c’est inculquer les bases du progrès et de l’excellence». Notre petit prince se nomme Mohamed Farah Djeloud et il a réussi à se distinguer parmi 3,5 millions de candidats après avoir été retenu parmi les 240 finalistes de l’épreuve finale à Dubaï. Agé de sept ans, le champion algérien a déjà lu grâce à sa modeste famille une cinquantaine d’ouvrages et écrit un petit livre ! Il a reçu à l’Opéra de Dubaï, en présence de la ministre algérienne de l’Education nationale, un chèque de 150 000 dollars pour financer ses études universitaires, un autre de 50 000 dollars destiné à sa famille, de même que des prix pour son école.

Le petit Mohamed n’a pas pu venir au SILA où il était attendu. Mais des écoles de Laghouat, Tizi Ouzou et ailleurs sont venues présenter leurs expériences originales de promotion de la lecture, tandis qu’une rencontre intitulée «Quand la littérature va à l’école» laissait entrevoir les formidables perspectives que peut représenter une telle entreprise culturelle.

A Oran, depuis longtemps, l’association Le Petit Lecteur n’a pas cessé d’en montrer la voie devant la catastrophe d’une école qui a produit jusque-là ce que certains ont appelé des «zérolingues», incapables, dans aucune langue, de développer une véritable maîtrise de l’expression orale et écrite ni d’enrichir leur savoir par la pratique de la lecture.

Cette gangrène a atteint l’Université, y compris dans les filières de langues où des mémoires de magistère peuvent briller par leur indigence linguistique ! Alerte générale, elle a gagné aussi l’administration, l’économie, la santé et tous les secteurs d’activité sans aucune exception. Il est facile de comptabiliser les déficits nés de la baisse des cours du pétrole. Mais à combien s’élèvent les pertes liées à cette grave carence linguistique et culturelle ? Inondons de livres les écoles, les villages et les familles et laissons nos petits princes et princesses réjouir leur esprit et épanouir le pays.