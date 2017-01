Un enjeu sensible enseignement, art et patrimoine

Réagissez

Du 29 janvier au 1er février 2017, se déroulera un cycle de conférences sur l’enseignement de l’art, du design et de la conservation en plusieurs lieux d’Alger avec, en perspective, la duplication de l’initiative dans d’autres villes du pays.

Le porteur du projet est l’association Rivages de Marseille, dont la directrice, Akila Mouhoubi, est bien connue en tant qu’artiste peintre et ancienne enseignante des Beaux-Arts d’Alger. Les partenaires en Algérie, sont l’Ecole supérieure des beaux-arts et l’Ecole nationale de conservation et restauration des biens culturels, implantée à Dar Essouf, dans la Basse Casbah d’Alger. Avec le soutien de l’Institut français d’Algérie, l’ensemble de ces acteurs souhaite faire connaître les nouvelles pratiques d’enseignement artistique et mettre en valeur leur importance dans la richesse et la qualité de la création.

L’exposé des motifs souligne la démarche intellectuelle qui a présidé au montage du projet : «Enseigner l’art ? Vaste et dérangeante question. Pourquoi enseigner l’art, tant les préjugés sont tenaces et les limites (historiques, techniques, pratiques, domaniales, catégorielles) presque indéterminables ? Et surtout comment l’enseigner et à qui, tant les instincts de sauvegarde et les académismes rodent ? Peut-on enseigner un art globalisé en omettant le poids des cultures spécifiques ? Peut-on enseigner le contemporain en faisant fi de l’histoire ? Faut-il enseigner des gestes réflexes ou des savoirs flexibles ? Comment donner à voir et à comprendre l’art, les arts, les périphéries de l’art, les fortunes diverses vécues par les œuvres et leur devenir ? Le mot art englobe-t-il toutes les formes de création plastique, du concept au design ? Et bien d’autres questions qu’il faudrait se poser ou que l’on ne se pose pas encore. A l’évidence, il ne suffira pas d’une table ronde pour tenter d’aborder le problème.»

Quatre conférences composent ce cycle destiné aux enseignants, étudiants, artistes, conservateurs et restaurateurs mais pouvant intéresser toute personne attachée à l’art et la culture. Le premier acte du cycle, sous forme de table ronde, aura lieu demain, à 18h, à l’Institut français d’Alger. Modéré par Nadera Laggoune, critique d’art et enseignante et, par ailleurs, nouvelle directrice du MaMa, elle réunira autour du thème générique «Art et enseignement», François Bazolli, critique et historien d’art, Ronan Kerdreux, praticien et enseignant de design à l’Ecole supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée, et Frédéric Mathieu, conservateur des collections modernes et contemporaines au musée Cantini (Marseille).

Le lendemain, à 10h, l’Ecole supérieure des beaux-arts, d’Alger, accueillera François Bazzoli, qui interviendra sur les enseignements et les histoires de l’art. Mardi, au même endroit et à la même heure, les rapports entre design et pédagogie seront abordés par Ronan Kerdreux. Enfin, mercredi 1er février, à 10 h, à l’Ecole supérieure de restauration et de restauration des biens culturels, Frédéric Mathieu se penchera sur l’enseignement de la restauration d’œuvres et de la conservation préventive.

Autant de sujets passionnants qui peuvent contribuer à l’indispensable réflexion sur l’enseignement des arts en Algérie, lequel a pris un retard considérable par rapport aux évolutions dans le monde et déjà au Maghreb. Un domaine enfin qui recouvre des enjeux sensibles, sinon vitaux pour le développement culturel du pays, dont les grèves récurrentes de l’Ecole supérieure des beaux-arts d’Alger depuis quarante ans ne sont qu’une des illustrations.