Rattraper Icare

Une peinture monumentale de Khadda sauvée.

En 1980, le peintre Mohamed Khadda avait réalisé pour la salle de conférences de l’ONRS (Office national de la recherche scientifique) une peinture monumentale (9,7 x 2,4 m) intitulée «Icare dominant le monde».

Ce personnage de la mythologie grecque avait créé des ailes avec des plumes et de la cire. Réussissant à voler, il s’était trop approché du soleil et la cire avait fondu, entraînant sa chute fatale. Belle légende que l’artiste algérien avait reprise, comme pour signifier aux scientifiques que la recherche du savoir supposait toujours un risque qu’il fallait assumer. Des années plus tard, c’est l’ONRS qui a fondu pendant que l’œuvre périclitait dans ses anciens locaux. Elle a été finalement remise au Musée national des Beaux-Arts qui, en 2016, a lancé sa restauration.

C’était l’objet de la conférence de Aïda Menouer, donnée le 15 mai dernier au musée, et par laquelle elle a présenté son intervention sur l’œuvre. En introduction, Mme Hayet Touaibia, chef de département conservation et restauration du MNBA, a situé le contexte de l’opération, tandis que Mme Naget Belkaïd-Khadda, intellectuelle distinguée et veuve du grand peintre, s’est attachée à relater la genèse de l’œuvre et à fournir quelques clés de son interprétation et de sa composition. La peinture monumentale (plus vaste que les bois d’un terrain de football pour vous donner une idée) nous montre que Khadda était capable de créer sur toutes les échelles et c’est la rareté des commandes qui l’a empêché de s’exprimer plus souvent sur ce registre, lui qui admirait le travail des muralistes mexicains, comme Siqueiros et Rivera. Son œuvre, admirable de beauté et de légèreté, a pâti du temps et de la négligence avant que la restauratrice Aïda Menouer ne vienne en quelque sorte remettre la cire de ses plumes.

Les difficultés n’ont pas manqué et, surtout, celle du support en contreplaqué de la toile, articulé en quatre panneaux montés sur un mur arrondi. Cette structure, sur laquelle la toile était posée s’est détériorée et a atteint l’œuvre. La restauratrice a trouvé les moyens de réparer les dégâts causés notamment par l’usure du système de marouflage et de cloutage. Elle a aussi opté pour une «mise à plat» de l’œuvre du fait qu’elle n’est plus appelée à figurer sur une surface courbe. Aujourd’hui, les deux panneaux centraux de la peinture, restaurée avec brio, sont exposés au musée, mais l’envergure totale de l’œuvre ne peut y être «logée» et les deux panneaux latéraux manquent à la vision d’une peinture, altérant ainsi sa vision globale, puisque les ailes de l’Icare de Khadda se déploient sur toute l’horizontalité. Cette œuvre devrait donc trouver une destination qui la mettrait entièrement en valeur dans un lieu public de qualité. Aïda Menouer, qui mêle la rigueur des restaurateurs à des talents artistiques avérés, est diplômée en conservation et restauration de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et elle dispose d’habilitations des Monuments historiques et des Musées de France.

Ses interventions en Algérie, en France, au Canada ou en Syrie, lui ont permis de faire ses preuves sur des œuvres de plusieurs époques : Antiquité, Moyen-âge, Renaissance, Contemporain. Sollicitée dans le monde, elle est une ressource précieuse pour le patrimoine algérien et l’on espère qu’elle pourra contribuer davantage au sauvetage d’œuvres comme à la formation dans ce domaine.