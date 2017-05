Puissance livresque

Réagissez

La 24e édition du Salon international du livre de Pékin, le BIBF (Beijing International Book Fair), aura lieu du 23 au 27 août 2017 dans le prestigieux China International Exhibition Center.

Cette manifestation n’a pas cessé de gagner en importance depuis sa création et, particulièrement, à la faveur du boom économique et social. Visant à «introduire en Chine des livres excellents du monde entier et à promouvoir l’édition chinoise dans le monde», le BIBF a repris sa progression remarquable après 2008, année où il s’était tenu en dehors de la capitale en raison de l’organisation des Jeux olympiques.

Avec une moyenne de 200 000 visiteurs, il se présente plus comme un salon professionnel que populaire. Car, si sa fréquentation est faible, rapportée à une population qui dépasse le milliard d’individus, et si le nombre de stands demeure modeste (autour de 1000), en revanche, les transactions y sont importantes. Elles concernent le commerce de livres et de droits d’auteur, les contrats de coédition et de traduction, le réseautage professionnel, l’organisation d’événements, etc. Cette dimension nationale et internationale est si recherchée que le BIBF n’accueille pas les auteurs. Il leur assure pourtant une promotion efficace, notamment à travers une banque de données qui contient plus de 50 000 titres et qui est consultée dans le monde entier par les professionnels du livre.

Le Salon du livre de Pékin illustre bien l’importance prise par la Chine dans ce secteur. Occupant aujourd’hui la première place dans l’édition mondiale, ce pays produit chaque année plus de 6 milliards de livres représentant plus de 350 000 titres dont un tiers de nouveautés. En 2011, l’édition chinoise a atteint un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros avec près de 600 maisons d’édition publiques, dont certaines de taille considérable comme le Groupe des publications internationales de Chine qui comprend plusieurs filiales dont une seule édite jusqu’à 1000 titres par an en langues étrangères. L’ouverture de l’économie s’est étendue à ce secteur avec l’apparition d’environ 300 maisons d’édition privées.

En dehors du Salon international du livre de Pékin, la Chine organise de nombreux événements liés au livre et à l’édition comme la Hong Kong Book Fair qui aura lieu un mois avant le Salon de Pékin (19-25 juillet 2017). La Foire du livre pour enfants de Shanghai a pris une importance internationale reconnue depuis sa création en 2013. Elle s’appuie sur un lectorat potentiel de plus de 230 millions d’enfants de moins de 16 ans et une amélioration du niveau de vie qui fait que 70% des parents achètent chaque mois des livres pour leurs enfants.