Pour la gratuité

C’est un curieux paradoxe de vouloir faire payer l’accès à la culture au moment même où elle est reconnue comme un droit, au même titre que l’éducation ou la santé.

En effet, la dernière mouture de la Constitution algérienne porte, dans le chapitre des «droits et libertés», l’article 45 stipulant que : «Le droit à la culture est garanti au citoyen.» Pourquoi donc élever de nouvelles barrières devant l’accès à la culture ? Il serait au contraire temps d’ouvrir grand les portes des musées, bibliothèques, cinémas, salles de spectacle… Il est certes nécessaire, en ces temps de crise, de rationaliser les dépenses. Mais cela peut se faire en se recentrant sur le service public.

La culture de proximité, l’aide à la création, la promotion du patrimoine et des productions de qualité ne coûtent pas autant que la «culture-divertissement» des spectacles boostées à coups de cachets mirobolants. Ces derniers devraient naturellement échoir au secteur privé via une ouverture effective et des règles du jeu transparentes. Le problème est que le secteur public tente de se travestir en secteur économique tout en gardant ses privilèges et son monopole. Il y a contradiction à organiser des événements avec l’argent du contribuable et lui demander de payer le prix fort pour y accéder. Un raisonnement faux voudrait que le citoyen soit reconnaissant à l’Etat qui lui offre la culture. Or, non seulement l’Etat ne fait que gérer l’argent public mais la création elle-même n’émanera jamais des autorités mais bel et bien des créateurs parmi les citoyens.

La gratuité n’est bien sûr pas la panacée. Si l’on veut vraiment garantir le droit à la culture au citoyen, cela passe aussi par l’éducation et par l’amélioration de l’offre. Par exemple, il ne viendrait à l’idée de personne de remettre en question le prix des billets pour l’accès à un festival, tel que le Dimajazz. La qualité des artistes et le professionnalisme de cet événement, sorti du milieu associatif avant d’être institutionnalisé, justifient largement le prix.

Par contre, faire payer l’accès à un festival sans que le programme soit communiqué au public, pose problème. Le cas échéant, la perte en terme d’image est autrement plus importante que le bénéfice tiré du modeste droit d’entrée. Le minimum syndical, si l’on veut faire payer le citoyen, est de l’informer de ce qu’il va consommer. Ici. L’argument qu’on nous oppose est : «Commencez par payer, la qualité viendra» et on est plus dans la pensée magique que dans la stratégie raisonnée.

Il y a certes un public prêt à payer, même au prix fort. Mais qui est ce public ? Et à qui s’adresse la culture subventionnée (pour ne pas dire perfusée) par l’argent du contribuable ? Il ne s’agit pas ici de condamner les événements coûteux, qui peuvent toujours être organisés par des acteurs privés. Mais la culture soutenue par la collectivité ne devrait pas être réservée à des «clients CSP+». Mais un service gratuit serait, nous dit-on, un service «dévalorisé».

C’est ne concevoir de valeur que marchande. Quid des valeurs de l’élévation de l’esprit, de l’éducation populaire, de la cohésion sociale… Autant d’enjeux primordiaux, dont dépend notre avenir collectif.

Ce n’est pas tant l’objectif de rentabiliser la culture qui pose problème mais le manque d’imagination pour y parvenir. Faire payer le citoyen est la solution de facilité. Il y a d’autres leviers à développer, comme le partenariat avec les entreprises, le sponsoring ou le mécénat. Une politique volontaire en ce sens serait bien plus efficace et rentable que de piocher dans le portefeuille d’un citoyen, lui-même touché par la crise. L’accompagnement des initiatives citoyennes et associatives est un autre moyen d’alléger les dépenses tout en démultipliant l’impact.

En effet, pendant que le secteur public se saborde en se fermant au large public, des acteurs culturels indépendants font preuve d’imagination pour élargir l’accès à la culture via les spectacles de rue, les espaces partagés, la récupération de friches, les rencontres dans des espaces publics… Les autorités devraient avoir la sagesse et la modestie d’accompagner ce mouvement naissant plutôt que de chercher à le chapeauter. Autrement, le risque est d’être définitivement en retard sur l’évolution de la société.