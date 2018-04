Molière f'Dzayer

Réagissez

Une belle réussite, sans moyens ni formation, mais au prix de plus...

Ce qu’il y a de stimulant dans le théâtre amateur c’est que l’on sent que tout peut arriver.

Le pire comme le meilleur. Mais le manque de formation professionnelle est le plus souvent rattrapé par la passion et la conviction de ces acteurs dont le cachet est généralement constitué d’une bonne dose de plaisir et d’un shoot d’adrénaline. C’est ce qui nous venait à l’esprit en assistant à la répétition générale de Dom Juan de Molière interprété par la troupe la Comédie du Festin. C’est un pari fou lancé par Guillaume Michel, directeur du centre diocésain des Glycines, et l’universitaire et critique littéraire, Afifa Bererehi : faire jouer cette pièce du répertoire classique par des jeunes qui n’ont jamais mis les pieds sur une scène.

Et quelle pièce ! Dom Juan est une des œuvres les plus complexes de Molière. Longtemps censurée, remplacée par une version expurgée de Thomas Corneille, c’est seulement au milieu du 19e siècle que l’on retrouvera la version originale. Si le séducteur impénitent, Dom Juan, est châtié comme de juste à la fin, toute la pièce détaille par le menu la pensée libertine que représente le personnage principal.

Cette comédie en cinq actes est aujourd’hui considérée comme un modèle du genre et un des plus grands chefs-d’œuvre du théâtre classique français. C’est dire la gageure de la faire jouer par une troupe de comédiens amateurs dont, qui plus est, le français n’est pas la langue maternelle. Faut-il rappeler que les dialogues sont en vers, dans le français châtié de l’époque et certains passages sont même en patois. Et avec tout cela, notre troupe s’en sort avec les honneurs et avec un public complice qui a passé plus de deux heures de bonheur à rire des facéties du valet Sganarelle et à s’étonner de l’entêtement de Dom Juan dans le vice, malgré tous les avertissements. Une belle réussite, sans moyens ni formation, mais au prix de plus d’une année de préparation.

La troupe qui s’est donné le nom de Comédie du Festin (la pièce Dom Juan est aussi appelée Le festin de Pierre) se présente ainsi : «Nous tous, nous n’avions reçu aucune formation académique relative au quatrième art, cependant, en toute innocence, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous avons été amenés à figurer ce que le metteur en scène polonais Jersy Grotowski dénomme ‘Le Théâtre pauvre’, pour l’essentiel caractérisé par l’absence de décor, l’absence de costume, au profit de la capacité des acteurs à entrer dans la stature psychologique des personnages qu’ils incarnent. Sans le savoir, nous nous sommes essayés à la méthode interprétative». Voilà ce qui vous attend donc au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi ce mardi 24 avril à 18h.

Cette représentation se déroule dans le cadre de la «Semaine Molière» au TNA. Elle sera précédée, les 21 et 22 avril, par deux représentations du Malade imaginaire, comédie en trois actes, dans l’adaptation, aux débuts du siècle dernier, de Mahieddine Bachtarzi, qui l’avait intitulée Slimane Ellouk. Il avait alors usé de tous les ressorts comiques du parler algérien, plus précisément algérois, pour transposer cette succulente farce dans un autre contexte. Il faut dire que les thèmes de l’hypocondrie et du mariage arrangé (le personnage principal veut marier sa fille à un médecin pour ne plus payer ses consultations) sont plutôt universels. Une pièce à découvrir ou à redécouvrir dans une interprétation de la troupe du TNA.