Merci Mouloud !

La nouvelle a entraîné une vague de consternation. Elle ne porte pas seulement sur la mort d’un homme honorable mais sur l’âme d’une ville qu’il incarnait en partie, l’esprit d’une génération aussi, le parfum d’une époque et, plus que tout encore, la valeur du livre et de la lecture qu’un monde imbécile s’efforce de réduire à néant.

Elle est arrivée tardivement, cette terrible nouvelle. L’illustre discret ne s’était jamais mis en avant et sa famille, élevée dans la même pudeur, n’a sans doute pas voulu donner l’alarme, s’attachant d’abord à ne pas désespérer. Mais voilà, Si Mouloud n’a pas survécu à l’agression subie dans sa bouquinerie. En pleine rue Didouche Mourad, l’artère la plus fréquentée de la capitale. Et en plein jour. Ses trois assaillants auraient été arrêtés. J’aimerais seulement les maudire mais je ne peux m’empêcher de penser qu’ils relèvent des dérives socioculturelles qui débilitent tout un pan de notre jeunesse. Car, bon sang, quel butin mirifique espéraient-ils glaner dans cette joaillerie du savoir et de l’imagination quand le «chawarmiste» d’en face doit compter des recettes au moins dix fois supérieures ?

Le choc a relancé les maux qui rongeaient déjà Si Mouloud. Soixante-cinq années passées dans cette boutique demeurée l’un des rares endroits inchangés du pays, soit près de 24 000 journées au service des lecteurs et lectrices, moins quelques rares congés et absences. Il était déjà bien fatigué mais continuait à officier avec sa vieille fringance affable et, ces derniers temps, travaillant le matin pour passer le relais vers midi à son petit-fils, je crois.

Comment exprimer ici sa contribution assurément nationale car, dans tout le pays, j’ai rencontré des gens qui le connaissaient et avaient un jour dégotté un livre introuvable sur ses étagères. Des générations entières d’étudiants, de cadres, d'enseignants, d’écrivains, des légions d’amoureux du livre lui doivent une partie de leur savoir et tant de moments de bonheur. Une des dernières fois où je lui avais rendu visite, une dame de Boufarik se trouvait là. Née à Alger, chaque mois elle prenait le train avec sa petite-fille pour faire provision de lecture.

Elle était entrée enfant en ce lieu magique. Aussi, sur mon échelle de la désolation, le décès de Si Mouloud n’est pas éloigné de la disparition totale de La Casbah, sinistre éventualité que caressent peut-être ceux qui rêvent de dissoudre plus de deux mille ans d’histoire dans une minable copie de Dubaï.

J’ai écrit sur Si Mouloud un texte qui s’achève ainsi : «Je me suis dit alors que tant que ‘Les étoiles d’Or’ et leur modeste galaxie brilleraient dans le ciel d’Alger, plusieurs formes tangibles d’espoir demeureraient permises.» Je ne pouvais dire mieux. Ni pire. Rien n’est évident dans ces circonstances mais si la famille Mechkour pouvait maintenir cette belle enseigne en vie, des dizaines de milliers de personnes lui en seraient sans doute reconnaissantes. Merci à toi Mouloud. Et ô combien !