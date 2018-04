Making-off à rebours

Réagissez

Il n’y a pas beaucoup de films au monde qui peuvent se targuer d’un destin semblable à celui de La Bataille d’Alger (1966) de Gillo Pontecorvo.

Lequel, par exemple, 48 ans après sa sortie, a pu engranger un demi-million de dollars de recettes dans une tournée aux USA (une quinzaine de villes début 2014) ? Lequel a été «pré-conçu» au moment-même des faits qu’il relate, puisque ses futurs réalisateur (Gillo Pontecorvo) et producteur (Franco Solinas) étaient venus enquêter à La Casbah durant la guerre d’indépendance ? Le film, dont le scénario a été co-écrit avec un des acteurs historiques des faits relatés (Yacef Saâdi) qui deviendra aussi un des acteurs du film. Lequel a bénéficié d’une musique du plus grand artiste du monde en la matière, Ennio Morricone, utilisée de nos jours dans d’autres films.

Lequel est resté si longtemps interdit en France, jusqu’en 2004. Lequel a été programmé plus de 15 ans sans discontinuer dans une petite salle de Harlem, le quartier noir de New York, inspirant les mouvements révolutionnaires afro-américains, et projeté en août 2003 au Pentagone à l’élite militaire en charge de la stratégie au Moyen-Orient. Lequel est le seul dans l’histoire du cinéma à avoir été nominé une année (1967), pour l’Oscar du meilleur film étranger, et une autre (1969) pour ceux du meilleur réalisateur et du meilleur scénario . Lequel a incarné si fortement le combat d’un peuple pour l’indépendance, au point que plusieurs Algériens restent persuadés qu’il est fait d’images d’archives.

Plus d’un demi-siècle après, pourtant vu jusqu’à l’usure en Algérie, il continue à intéresser et émouvoir, restant un sommet de la filmographie algérienne et un chef-d’œuvre du néo-réalisme italien. Il a reçu de nombreux prix, dont le Lion d’Or de la Mostra de Venise en 1966 (entraînant le départ de la délégation française) et le prix de la Critique à Cannes en 1967. Enfin, il a été classé 48e parmi les 50 meilleurs films de tous les temps dans un classement établi par près de 850 professionnels du cinéma consultés par le British Film Institute.

Le talentueux documentariste algérien, Malek Bensmaïl, a eu l’excellente idée de faire le film de ce film, une sorte de making-off à rebours, ou disons rétrospectif, dont l’avant-première nationale aura lieu ce soir à la salle El Mougar à 19 h, en présence du réalisateur*. Intitulé La Bataille d’Alger, un film dans l’histoire, ce long métrage (118’) est allé fouiller les archives disponibles et faire parler de nombreux participants, témoins et analystes de cette œuvre exceptionnelle au cours d’une enquête menée à travers plusieurs pays.

Des archives inédites ou rares, des informations de première main, quelques révélations, des anecdotes étonnantes, telle serait la matière de ce travail que la critique a accueilli positivement et parfois très élogieusement dans les pays où il est déjà passé.

Comme il faut s’y attendre, Bensmaïl, qui a l’habitude d’aller au delà des apparences, ne se serait pas contenté de célébrer le film-culte. Mais il n’a pas occulté le lien très particulier qu’il entretient comme tous les Algériens avec ce film Il a déclaré ainsi : «C’est un film majeur qui a bercé toute mon enfance. Il était programmé deux fois par an à la télévision, le 1er novembre et le 5 juillet». A-t-il réussi à prendre ses distances avec une œuvre aussi proche ? Et d’ailleurs, doit-on toujours prendre ses distances ?



*Signalons que la projection organisée par l’ONCI est accessible sur invitation. En espérant que très vite des séances publiques soient programmées.