Quelle est la wilaya qui fait le plus pour l’activité théâtrale ? Pour aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est certainement celle de Souk Ahras ! Elle organise déjà un Festival de théâtre pour enfants et voila qu’elle met en place des Journées théâtrales, l’une dédiée à la comédie et l’autre aux arts de la marionnette. Le dramaturge Mustapha Kateb, l’enfant de la ville de Thagaste, dont le nom orne le fronton de son théâtre régional, ne doit pas être mécontent Là-Haut !

L’information nous a été donnée par Yacine Tounsi, homme de théâtre qui a travaillé sur plusieurs projets avec cette institution. Joint par téléphone, Azzedine Jbali, le directeur du TR confirme : les journées consacrées à la comédie sont prévues pour fin juillet et celles des arts de la marionnette en décembre.

Les premières auront pour cadre le magnifique théâtre romain de Khémissa et ciblent le public adulte. Les secondes se dérouleront au niveau du chef-lieu de wilaya. Parce que cette dernière manifestation aura un caractère international, les spectacles sélectionnés ne seront pas tous réservés aux enfants comme d’habitude en Algérie mais concerneront aussi le public adulte.

Le festival sera calé dans le calendrier après celui qui se tient en Tunisie voisine, une façon de ramener des troupes étrangères juste de l’autre côté de la frontière plutôt que de leurs lointains pays, donc à moindres frais. Lumineux, non, en ces temps devenus de vaches maigres ? Comment cette idée est venue ? C’est à la faveur du 16 avril, après des représentations de théâtre de marionnettes et un défilé gigantesque à travers les artères de la ville avec des marionnettes géantes, dont celle d’un dragon.

L’effet sur la population, les grands et les petits, a été considérable. Cela ne pouvait être oublié. Les autorités locales, séduites, n’ont pas manqué d’imaginer la suite que l’on sait maintenant. Bienvenue donc aux Journées internationales Thagaste du théâtre de marionnette !