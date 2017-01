Loin de Omar Khayyam

Réagissez

Comme tous les grands esprits de la civilisation musulmane, Omar Khayyam était polyvalent. Poète, philosophe, mathématicien et astronome, il a inventé le quatrain, poème à quatre vers, repris dans le monde entier, écrit un Traité d’Algèbre, travaillé sur l’extraction des racines cubiques et conçu des tables astronomiques. S’il avait pu suivre, dimanche dernier, sur la Chaîne III de la radio, l’émission «Service public» de Badea Haddad, il aurait été désespéré par ce qu’elle révélait. Sujet : «Littéraires» et «scientifiques» dans l’enseignement supérieur. Invitée : Mme Benbernou, directrice des enseignements et de la pédagogie au ministère.

C’était passionnant, et l’invitée comme les auditeurs se sont montrés d’une pertinence rassurante, bien que, souvent dans notre pays, l’expérience des professionnels et la sagesse des citoyens, même convergentes, peinent à convaincre les décideurs. Il a été question des débouchés et de l’attractivité des filières dites scientifiques avec, en filigrane, ce mépris envers les filières dites littéraires. Bref, les interventions ont montré toute la complexité du problème.

On peut déjà relever qu’il prend source en amont de l’université, de l’école au lycée, où l’on a cloisonné les domaines. D’un côté, des matières «littéraires» où la rationalité est marginalisée. De l’autre, des matières «scientifiques» (avec une sublimation des mathématiques) où l’on évite soigneusement l’imagination sans laquelle aucune invention n’aurait pu voir le jour. Quant à la pédagogie, de part et d’autre, elle reste dominée par un «parcœurisme» débilitant, y compris à l’université. On privilégie le gavage sur la méthode et, surtout, le principe d’«apprendre à apprendre» qui, depuis toujours et partout, permet d’accroître et d’adapter ses compétences durant toute la vie, y compris professionnelle. Là-dessus, s’ajoute l’approche idéologique des langues dans l’enseignement, démarche suicidaire dont nous n’avons pas fini de payer les conséquences.

Au final, le soi-disant «littéraire» nous donne des individus qui sont censés maîtriser l’expression, ce qui est rarement le cas, quelle que soit la langue. Et le soi-disant «scientifique», des individus censés produire de la rationalité mais qui, généralement, ne peuvent que reproduire le résultat de celle des autres. Dans les deux, le sens critique et l’autonomie de réflexion font cruellement défaut.

Pendant des années, le n° 2 du Crédit suisse, groupe financier mondial implanté dans 50 pays, était un docteur en histoire de l’art. A contrario, on peut constater qu’un banquier, qui ne sait pas mener et rédiger une analyse, est un producteur potentiel de déficit. Mme Benbernou a conclu en soulignant que l’Algérie avait besoin autant des «littéraires» que des «scientifiques». Absolument. Mais avant tout, de personnes qui savent réfléchir. Près de mille ans après, nous sommes bien loin de Omar Khayyam et de ses pairs !