Le Net et les neurones

Réagissez

Internet est devenu un immense monde parallèle, une sorte de trou noir astronomique absorbant goulûment toute forme d’énergie, dont celle de la culture. Il y a quelque chose de risible à affirmer que cette dernière, qui relève depuis toujours du domaine de l’esprit, se dématérialise de plus en plus. En fait, ce sont ses supports qui se dématérialisent.

On le voit bien avec la musique. Il y a deux ans, la Fédération internationale de l’industrie phonographique, rassemblant les majors du secteur, révélait dans son rapport annuel que les ventes numériques venaient d’égaler les ventes physiques de disque. Le téléchargement de films connaît une montée fulgurante, dans ses versions légales mais aussi par les voies toujours plus inventives du piratage. Le livre, ce bel objet de savoir et de plaisir, perd en partie son enveloppe charnelle au profit des écrans et tablettes. On assiste ainsi en direct à une énorme affirmation des technologies de la communication dans le monde des arts et de la culture.

Là-dedans, se pose le problème de la rémunération des créateurs. Car enfin, s’ils ne peuvent vivre du fruit de leur talent, comment pourraient-ils continuer à créer ? Le monde de la culture a été ainsi amené à réclamer le paiement des droits d’auteur aux opérateurs d’internet, ce qu’ils ont accepté. C’est dans ce cadre, par exemple, que l’ONDA, l’office en charge de ces questions pour l’Algérie, a signé des accords avec les géants Google et YouTube, afin que les artistes algériens perçoivent les droits issus de la diffusion de leurs œuvres sur la Toile. L’office, qui organise ces temps-ci une caravane nationale à la rencontre de ses 17 000 adhérents, fournit actuellement des efforts louables à leur profit.

Dans le monde, une bataille considérable est en train de s’engager. Une récente étude, commanditée par des organismes des droits d’auteur, a révélé qu’en Europe, les opérateurs internet (22 milliards d’euros en 2014) tirent près du quart de leurs revenus de la culture. Et on ne parle ici que des téléchargements légaux ! Cela concerne les moteurs de recherche, les réseaux dits sociaux, les plateformes vidéo et les agrégateurs de contenus, ces deux derniers allant respectivement à 66 et 75% des biens culturels dans leurs chiffres d’affaires. Selon les organismes des droits d’auteur, les créateurs et les industries culturelles sont lésés par les acteurs du web. Ils parlent de «rapports asymétriques» entre les gains de la culture et le versement des droits d’auteur. Bref, tout cela ne serait pas net.

Cela donne une idée des enjeux actuels de la culture dans le monde qui suscitent études, analyses et controverses. Tout ce dont nous manquons dans notre pays où l’université pourrait servir d’éclairage précieux à un débat sur la situation et les perspectives des industries culturelles. Oui, réfléchir n’est pas un luxe. Particulièrement en temps de crise où les neurones prennent de la valeur.