Parution. « Le jour du feu» de Ali Malek

Le feu au village

Que de colloques, de romans et d’essais pour parler de la ville, de l’urbanité, de son développement, de ses implications sociales et politiques, de ce qu’il faudrait faire et ne pas faire…

Dans cette profusion de discours, développée durant les dernières décennies, la campagne est le plus souvent abordée en creux, comme le contraire de la ville. Le village serait donc un lieu hors du temps épargné par la modernité. Ainsi, il n’y aurait rien à dire de nouveau sur la campagne… C’est tout le contraire que démontre Ali Malek dans son excellent roman Le jour du feu, à paraître chez Barzakh en ce mois d’octobre 2016. Avec ce nouveau roman, Ali Malek nous plonge dans le village de Chirfa (lieu imaginaire qui ressemble à bien des villages d'Algérie) menacé par un incendie rampant. Ce feu arrivant du Mont est au cœur du récit sans pour autant influer sur les événements autrement qu’en énigmatique présage. Mauvais ou bon. Cela reste à voir. C’est dans une symbolique sobre et une écriture dense que se déploient les cinq récits qui composent le roman. Il s’agit bel et bien de récits, presque indépendants les uns des autres, qui nous plongent chacun dans les pensées intimes d’un des habitants de Chirfa. Comme autant de papillons, ils sont tous fascinés par ce feu qui coïncide avec un meurtre crapuleux : un riche entrepreneur tué par son chauffeur. Le feu est-il un avant-goût de l’Enfer qui dévorera ce village gangrené par l’hypocrisie, l’envie et la cupidité ? Est-il politique, avec ces pompiers qui tardent à intervenir ? Ou est-il, enfin, comme le suggère l’ouverture du roman, un bon signe, annonciateur d’un nouveau cycle de régénération ? Autour de l’incendie, se détachent donc cinq personnages qui dévoilent leurs plus profondes pensées à travers des monologues intérieurs. Une technique qui permet à l’auteur d’aller à l’essentiel pour saisir ces consciences tourmentées dans leur nudité. Dans ce récit kaléidoscopique, nous avons droit aux projets maléfiques d’un commissaire corrompu ; aux frustrations de Aljia dont le mari travaille au Sahara ; à Saïd, honteux des agissements de son adolescente de fille ; à Komo, vendeur de journaux souffrant d’un amour trop longtemps inavoué et à Salem, berger solitaire qui ne veut plus entendre parler de sa vie d’avant où, fonctionnaire, il nourrissait des velléités littéraires. Allant d’une conscience à l’autre, c’est une perspective quasi divine que nous propose l’auteur. Mais nous sommes dans une omniscience fragmentée où le lecteur est invité à combler les vides. Loin de tout intellectualisme, Ali Malek arrive à élever les petites querelles villageoises, autour de la vente d’une chèvre ou d’une ardoise impayée, au rang d’une tragédie antique. Nulle leçon de morale ou de dénonciation à chercher dans le Jour du feu. Le romancier écrit avec cette capacité rare de s’effacer pour laisser exister ses personnages et son monde. L’ensemble dessine une communauté qui est à mille lieux du village égalitaire tel que le décrivait par exemple Mouloud Feraoun au siècle dernier. «Un bourg tentaculaire a pris la place du hameau innocent où toutes les familles possédaient un troupeau. Désormais on vit du commerce ou du bâtiment», lit-on dans Le jour du feu. A Chirfa, la richissime famille des Azazi, propriétaire de supérettes, n’hésite pas à faire étalage de son opulence et à écraser son prochain dès que l’occasion se présente. Entre humiliations et corruption, Chirfa couve une sourde colère. A tel point que la sympathie de bien des villageois va au tireur, parti avec la valise d’argent, plutôt qu’au riche entrepreneur assassiné. On est bien loin de la campagne bienheureuse et naïve. Ce mythique village primitif a-t-il même existé un jour ? L’épopée des Vavites semble égratigner le mythe. Cette tribu de bédouins a longuement régné par le passé en usant de la violence, du complot, de la manipulation et de l’instrumentalisation de la religion. Le règne de cette dynastie sauvage n’est peut-être pas fini. Les Vavites sont éternels, écrit un des personnages dans un manuscrit oublié. Leur nom est d’ailleurs resté sur l’enseigne d’un hôtel, en périphérie du village. Un établissement de luxe où ceux qui ont de l’argent se rendent en quête de plaisirs terrestres. La dénomination n’est sûrement pas un hasard dans ce roman où chaque mot est soigneusement pesé. A sa manière, Ali Malek signe là un roman social qui renouvelle les codes et la thématique du genre. Le jour du feu peut être lu comme un roman social rural avec, de surcroît, un style patiemment travaillé. Et le style, comme l’écrivait Flaubert, est une manière absolue de voir les choses.







Walid Bouchakour