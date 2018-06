Réagissez

- Comment une jeune iranienne peut-elle arriver au cinéma ?

J’ai été élevée dans une famille où faire des études supérieures est une évidence. J’étais une bonne élève, passionnée de littérature et de poésie, mais avec des facilités en mathématiques. Tout m’intéressait et ma curiosité m’emmenait sur des sentiers assez différents les uns des autres. Après le baccalauréat et quelques années d’études scientifiques, j’ai été attirée par l’anthropologie. Mon mémoire de DEA s’intitulait «La femme iranienne dans l’immigration en France».

Ces études m’ont emmenée vers l’anthropologie visuelle et le cinéma ethnographique de Jean Rouch. Passionnée par le cinéma, j’ai décidé de l’approcher par le biais du montage dès 1993. J’ai eu la chance d’être formée auprès des plus grands noms du cinéma français, tels que Yann Dedet, Denise de Casabianca, Marie-Josèphe Yoyotte et Sabine Mamou.

Admirative du cinéma de Depardon et de Wiseman, je suis partie en Iran en 1999 pour tourner mon premier documentaire en cinéma direct. Le tournage a duré 6 mois pendant lesquels j’étais à la fois réalisatrice, assistante de production, traductrice, tout en tenant la caméra... «S.O.S. à Téhéran» a été montré dans plus de 50 festivals à travers le monde. Il a reçu plusieurs prix et bourses. J’avais pensé que ce premier documentaire, compliqué à faire, allait me permettre d’en faire d’autres.

Cela n’a pas été le cas. J’ai longtemps espéré débloquer un projet qui me tenait à cœur : la vie d’un ancien espion israélien qui travaillait pour les Soviétiques*. Mais mon producteur d’alors n’a pas trouvé les financements. On disait que mon origine (iranienne) ne me donnait pas la légitimité nécessaire pour traiter un sujet israélien…

- Considérez-vous cette illégitimité invoquée comme une forme de censure ?

J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, les formes de censure ont changé. Ce n’est plus un pouvoir autoritaire qui vous bâillonne mais des esprits bien-pensants drapés dans le drapeau du politiquement correct.

On doit tous se justifier avant même d’exprimer une opinion, il faudrait se présenter, dévoiler sa confession, montrer son passeport, son passé, dévoiler même sa vie intime pour obtenir enfin la permission d’ouvrir la bouche. Cependant, on étale son intimité, sans rien dire de soi, tout reste superficiel. On m’a fait comprendre que je ne pouvais pas faire un film sur un espion israélien, car je n’étais pas israélienne !

Or c’est justement ce point qui aurait pu susciter l’intérêt de ce film. Qu’avions-nous en commun ? Que partagions-nous ? Pourquoi une femme d’origine iranienne, d’une famille de confession musulmane, s’intéressait au parcours de ce héros de yiddishland, petit-fils de rabbin ? Sur quel chemin nos destins s’étaient-ils croisés ?

Des années après, quand mon producteur et moi rencontrions des financiers pour boucler le budget de «Cherchez la femme», il mettait toujours en avant ma légitimité de réaliser ce film. J’étais une femme, iranienne, de confession musulmane. Toutes les cases étaient remplies.

Mais cette présentation m’agaçait au plus haut point car cela sous-entendait que tous les autres ne pouvaient pas et ne devaient point s’autoriser à aborder ce sujet. Hélas, je dois reconnaitre que la stratégie de mon producteur fonctionnait, les faits lui donnaient raison, car nous avions face à nous ceux qui avaient fondé ce système de pensée. Les cordons de la bourse étaient et sont toujours dans leurs mains.

- Justement, comment est né le projet du film Cherchez la femme, que vous avez pu réaliser et qui est sorti en France ?

J’ai abandonné au bout de cinq ans mon projet sur Klingberg (l’ex-espion) et, pour éviter la dépression, j’ai écrit cette fiction. J’étais pétrie de doutes, je n’avais jamais écrit de fiction, et je savais pertinemment qu’il était plus difficile d’écrire une comédie qu’un drame. Mais l’écriture du scénario a été un véritable plaisir, le récit coulait de lui-même avec une facilité surprenante.

Sans doute étais-je enfin légitime… «Certains l’aiment chaud» de Billy Wilder est l’un de mes films préférés. J’ai voulu refaire un film de travestissement avec un sujet qui préoccupe actuellement toutes les sociétés, en Orient ou en Occident. Le voile est depuis quelques années, une affaire qui interpelle directement ou indirectement tous les individus.

Naturellement, mon expérience en tant qu’iranienne, ayant subi les restrictions vestimentaires et les obligations religieuses, après la prise du pouvoir des islamistes en Iran, m’a beaucoup aidée. Les situations qu’Armand vit sous le voile, sont tirées en grande partie de mon vécu. Mais l’idée même de glisser un homme sous un voile m’a été inspirée par un ex-président de la république islamique, Hojat ol-Islam Rafsandjani. Il racontait que sous la dynastie, il avait échappé à la police du Shah en se déguisant en femme voilée.

Plus tard, un autre président iranien, Banisadr, qui avait eu maille à partir avec Khomeini, s’est enfui de l’Iran en tchador. Si deux présidents iraniens (dont un religieux), avaient pu utiliser cette astuce, mon personnage pouvait en faire autant. Etrangement, ce projet a plu à presque toutes les commissions où je l’ai soumis. Il a reçu plusieurs aides et bourses, ce qui m’a permis de trouver plus aisément un producteur.

- Cette comédie donne de l’islam une autre image, en rupture avec celle véhiculée par les médias en Occident et c’est peut-être ce qui le rend dérangeant ?

Je ne suis évidemment pas spécialiste de la question religieuse mais mon expérience personnelle m’a aidée à réaliser qu’il n’y avait pas une seule manière de pratiquer sa religion. Chaque individu pratique sa spiritualité à sa manière.

Et tant mieux ! Pour se sentir musulman aujourd’hui, il ne faut pas nécessairement ressembler à un homme du sixième siècle. Un musulman n’est pas un homme des bois qui sort un couteau en criant «Allah ou Akbar». Les sociétés occidentales se sont construites au départ dans la référence au christianisme, puis, progressivement, elles sont passées à la sécularisation.

L’Islam et sa place dans l’espace public présentent un sujet d’inquiétude pour ces sociétés. Il est donc de notre devoir de trouver des manières nouvelles de penser l’Islam et de le vivre. Dans mon film, je souhaitais montrer que l’Islam n’est pas une religion basée sur l’interdit et le rejet des «non- musulmans», et que le discours religieux musulman devait s’ouvrir au dialogue avec le reste du monde.

Evidemment, ces propos complexes peuvent déranger certaines personnes dans un camp ou l’autre. Il est plus aisé de traiter l’autre, celui qu’on ne comprend pas, de barbare. Mais il faut d’abord comprendre anthropologiquement, qui est l’autre, ce barbare ? Parce qu’on se définit en fonction de l’autre.

- Après votre récente tournée dans plusieurs pays et le succès rencontré, comment expliquez-vous cet engouement du public ailleurs qu’en France ?

Dans le monde actuel, ce qui nous rapproche les uns aux autres, n’est pas notre nationalité ou une langue ou une appartenance géographique, mais les opinions que nous partageons, les livres que nous lisons, la musique que nous écoutons. J’ai rencontré une Italienne lors de la tournée du film en Italie qui a reconnu le livre que lit Leila pendant les premières secondes du film.

En moins d’une minute, nous sommes devenues proches grâce à un écrivain tchèque… Mon film aborde un sujet inquiétant, l’intégrisme religieux, avec une certaine distance, sans animosité, sans aucune note d’hystérie, avec légèreté et bienveillance. Je crois que les gens sont sensibles à cette approche, où qu’ils soient, peu importe leur nationalité.

J’ai été d’une totale sincérité du début de la fabrication de ce film jusqu’à la fin. Cette sincérité m’a parfois coûté cher. Mais c’est le prix à payer, un artiste doit s’exposer et se mettre en péril. Je crois que c’est précisément pour cette raison que ce film a réussi à toucher un public aussi large et remporter plusieurs prix dans les festivals internationaux. Les spectateurs ont dû sentir cette sincérité et la partager.

- Quel est votre prochain projet ?

Je travaille en ce moment sur deux projets. L’un est susceptible de devenir une série et l’autre est une comédie. Je préfère ne pas en parler car je modifie régulièrement les trames de l’un et l’autre. Cette phase d’écriture est à mon avis l’étape la plus importante de la fabrication d’un film. Il faut se donner le temps de la réflexion et polir le récit afin d’embarquer le spectateur.

Ecrire un scénario, c’est aussi un travail de recherche, lire les livres et voir toutes les pièces et les films qui ont abordé votre thématique afin d’éviter de reprendre une idée déjà utilisée et de déjouer les pièges. Tout cela prend un temps précieux. Victor Hugo a bien résumé ce travail en disant que «Celui-là seul sait écrire, qui écrit de telle sorte qu’une fois la chose faite, on n’y peut changer un mot».