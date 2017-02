La ruche enchantée

Réagissez

Entre formation artistique et animation culturelle, une institution...

En plein cœur d’Alger, Artissimo est devenu un espace culturel exceptionnel. Au départ, le projet d’une institution culturelle, privée mais à vocation résolument publique et, plus que cela, citoyenne. Il s’agissait, «à l’orée du XXIe siècle», de contribuer à la formation aux métiers de l’art et de promouvoir la production culturelle.

Dix-sept ans après, comme cela est désormais reconnu dans les milieux culturels et au-delà, l’objectif a été atteint. Dans son message, la fondatrice, Zafira Ouartsi Baba, affirme : «Artissimo célèbre 17 ans d’existence. 17 années de bonheur ininterrompu, parsemées de reconnaissance, de succès, de doutes parfois, d’interrogations souvent, mais de résistance surtout. Résistance portée par une équipe formidable de professeurs et collègues qui y ont cru dès le début, par des élèves et apprenants, curieux et aux immenses attentes, par des artistes venant de toute part, qui ont trouvé un lieu atypique les accueillant pour exprimer leur art, débattre, échanger…» L’offre de formation s’est diversifiée au fil des ans et l’institution a réussi à recevoir l’agrément de l’Etat, le premier dans ce domaine.

Pour l’année 2016-2017, Artissimo propose des formations qualifiantes à plein temps de 3 mois dans les spécialités suivantes : photographie, décoration-aménagement, graphisme (édition, print, publicité, web), audiovisuel (prise de vue, montage vidéo), stylisme et modélisme (prêt-à-porter, haute couture). A cela s’ajoutent des formations aux entreprises réalisées sur commande. Puis les cours libres pour adultes et enfants dans quatre disciplines (arts plastiques, musique, danse, théâtre). Chacune de ces disciplines comprend plusieurs sections. Par exemple, la danse adulte avec la salsa, les danses maghrébines et orientales et le tango. Et une seule section, comme les danses maghrébines et orientales peut ouvrir sur de nombreux genres : sharqi, baladi, saïdi, algérois, naïli, zendali, chaoui, kabyle, hala tunisienne, ghedra marocaine…

Cette formation dense et ramifiée est une exclusivité dans le pays. Elle s’articule avec l’autre dimension d’Artissimo : l’animation culturelle et artistique qui a donné lieu à de nombreuses manifestations et initiatives ces dernières années.

Elle est désormais organisée en deux pôles : l’Espace Artissimo (organisation d’événements culturels) et le Studio Artissimo qui met la création au service d’entreprises et d’institutions désirant recourir à l’art pour valoriser leur image. Depuis 2016, sont nés les Pupitres d’Artissimo, moments d’échanges conviviaux (dernier vendredi de chaque mois) autour de thématiques souvent originales. Une manière d’enraciner la réflexion et l’échange sur la culture dans notre société. Tout à fait dans la ligne d’Artissimo «animée par une philosophie qui consiste à inscrire l’apprentissage des arts comme une valeur fondamentale à l’émergence d’une culture artistique nécessaire à l’essor d’une société libre et ouverte sur le monde».

Hier, pour ses 17 ans, Artissimo a programmé une exposition de street-art avec le plasticien Vato, créateur de graffitis d’art visibles en divers lieux d’Alger (Aïn Zeboudja, Garidi…) et membre du collectif Likip. Un vernissage accompagné d’une performance musicale et d’une rencontre avec les acteurs et les amis de cette belle aventure.Mahfoud Benchak

28, rue Didouche Mourad, Alger. Expo jusqu’au 17 février.

Site web : www.artissimo.dz