Journée d’étude : Penser avec Malek Chebel

L’UCCLLA (Unité de recherche sur la culture, la communication, les langues, les lettres et les arts) affiliée au CRASC annonce une journée d’étude dédiée à Malek Chebel le 5 décembre. Malek Chebel nous a quittés le 12 novembre 2016. Né à Skikda en 1953, il était anthropologue, philosophe et psychanalyste. Il militait pour un «islam des Lumières» et ses réflexions et travaux académiques portaient principalement sur des questions comme le corps, le désir, l’amour, la tolérance, le don et l’engagement politique. Il a œuvré en faveur d’un «islam libéral» en s’inspirant de certains aspects de la modernité en vue de : «bâtir l’Islam de notre temps» en adéquation avec le concept de «liberté». La journée d’études comprendra des témoignages éclairant le parcours singulier de Chebel. Il sera également question du destin de son œuvre iconoclaste, avec la question de sa transmission, notamment dans l’enseignement supérieur. Cette journée sera aussi l’occasion de se replonger dans les écrits de Chebel avec des présentations d’ouvrages, des analyses et des débats.