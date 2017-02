Improbable ménage

Réagissez

Depuis qu’il est question de «taqachouf» (l’austérité), la nécessité de l’investissement privé au théâtre est sur toutes les lèvres en Algérie. Parfois, sans la moindre circonspection.

Pour rappel, il y a trois semaines, dans ces mêmes colonnes, l’exemple du Liban était évoqué. C’est l’un des pays arabes parmi les plus ouverts au libéralisme économique, où le théâtre existe depuis 1848, mais où l’on ne compte qu’une seule initiative privée. Voyons pour la Tunisie. Dans ce pays, contrairement au Liban, l’Etat s’investit dans la culture et quelques initiatives indépendantes sont apparues. L’une des plus remarquables est celle d’El Teatro, né en 1987, soit un an après Masrah El Madina de la femme de théâtre Nidal Al Achkar à Beyrouth.

Taoufik Jebali, directeur artistique d’El Teatro, est un entrepreneur culturel hors pair. Mais pas que : artiste multiple (comédien, auteur dramatique, metteur en scène, dialoguiste pour le 7e art), il est l’un des ténors du théâtre tunisien et arabe. A 73 ans aujourd’hui, il n’a rien du vieux bonhomme. Alerte physiquement et d’une rafraîchissante vivacité d’esprit, il surprend celui qui l’interviewe par son sens de la répartie et son humour décapant. Interrogé sur sa «gloutonnerie artistique», il sourit, ravi de la métaphore : «C’est venu d’un besoin vital. Dans les années 1970, l’organisation théâtrale avec des théâtres régionaux et municipaux ne pouvait ni absorber tous les candidats à la pratique théâtrale ni les motiver. Par ailleurs, créer une association était quasi-impossible.

Dans les conditions de l’époque, elle relevait du domaine de la sûreté de l’Etat. La seule alternative était alors de créer des sociétés. Sollicité sur la spécificité de l’entreprise théâtrale, le législateur a révisé la loi. De la sorte, entre 1976 et 1978, une première vague de compagnies a émergé. Mais au fil de l’expérience, nous, les Fadhel Jaïbi, Mohamed Driss, Ezzedine Gannoun, Fadhel el Jaziri et moi-même, avons été confrontés à l’écueil de la disponibilité des lieux de création et de représentation qui empêchait la fondation d’une relation continue avec le public. Pour ce qui me concerne, j’ai jeté mon dévolu sur une salle de cinéma incorporée au sein d’un hôtel, dont aucun exploitant n’a voulu. Son propriétaire, une chaîne d’hôtels tuniso-koweitienne, a accepté ma proposition de la transformer en théâtre.»

C’est la naissance du premier théâtre privé au Maghreb. Depuis, outre sa principale salle à l’italienne de 250 places, appelée El Teatro, l’espace comprend une annexe de 100 places, le Carré d’art, et une galerie d’exposition baptisée Aire libre. A la fois scène de théâtre, espace d’accueil, de production et d’animation culturelle ainsi que galerie d’art, El Teatro est dirigé par Zeyneb Farhat, la compagne de Jebali, elle-même femme de théâtre.

Tout au long de l’année, le lieu offre des représentations théâtrales, des spectacles de danse, des concerts de jazz, des galas de musique, des expositions et des récitals de poésie. Il abrite en outre un ciné-club et accueille un centre de formation de comédiens nommé El Teatro Studio. Au plan de la gestion financière, jusqu’en octobre 2012, la billetterie des représentations couvrait environ 14% des charges ; 19% sont assurées par une aide au fonctionnement fournie par le ministère de la Culture. El Teatro Studio représente une autre source financière couvrant environ 8% des charges annuelles. Le reste des frais est assuré par la location de la salle (19%), la distribution de ses créations (14%), une aide à la production de la part d’organisations de la société civile (11%), la buvette (3%), la galerie Aire Libre (1,5%), etc.

Zéro virgule. Malgré ces contraintes, et bien que logé chez un possédant, Jebali marque dès le départ son territoire en donnant le ton avec Mémoires d’un dinosaure. C’est son adaptation de Dialogues d’exilés, texte de Bertolt Brecht mis en scène par Rached Manaï. Le spectacle est censuré puis autorisé. Jebali a dû négocier avec la censure.

Et pour ne plus avoir affaire à elle, mais tout en creusant les fondements de son identité artistique, il écrit, met en scène Klem Ellil qui devient par la suite une série de spectacles puisant à une même veine d’inspiration et qui va s’étaler sur 10 numéros entre 1987 à 1997. Le choix du titre générique de cette série à succès n’est pas fortuit. Il est emblématique de la situation de non-liberté en Tunisie puisqu’il s’agit de paroles qu’on ne peut dire que la nuit, entre soi : «C’est une forme d’expression entre théâtre, danse et musique que j’ai appelée variété théâtrale pour donner le change à l’administration. Je signifiais à son intention que ce n’était pas du théâtre mais des variétés et que donc elles ne nécessitaient pas l’aval de la commission de censure, au regard de la loi qui ne cible que le théâtre.

Cela a marché. En fait Klem Ellil est une comédie-spectacle qui concilie recherche esthétique et volonté d’atteindre un large public.» Nous avons assisté au sixième numéro de la série à El Teatro et nous avons visionné les autres. Rappelant le café-théâtre, combinant cabaret berlinois et happening surréaliste, ils sont montés avec un souci de variation et de créativité. Mêlant l’irrévérence, la satire, l’absurde, le non-dit d’un langage tendancieux qui devient presque dit dans le jeu, le spectacle se décline en courtes scènes avec des intermèdes de musique vivante, chansons, danse et numéros divers. Les saynètes croquent férocement la société tunisienne, jusqu’aux policiers en civil. Les personnages, toujours les mêmes, n’ont pas de noms, pas d’origine définie. Ce qui importe, c’est ce qu’ils disent et la manière de le dire et qui leur donne l’épaisseur psychologique. La télévision achète les spectacles et les diffuse.

La saga obtient un succès populaire, ce qui n’est pas sans éveiller les craintes du ministère de la Culture qui impose désormais le passage préalable de Klem Ellil devant la commission de censure : «On joue le jeu. On accepte les modifications exigées mais après on fait ce qu’on veut parce que la commission n’a pas les moyens de vérifier ce qu’on fait.» Et alors que la série est à son apogée avec le huitième numéro, Jebali prend à rebrousse-poil tout son monde. Il casse les attentes du public avec Fhemt Ella (Tu as compris ou non), l’histoire d’une famille qui se réunit pour une photo souvenir. Mais au moment de la prise, tout se fige.

Et pendant une heure, les personnages demeurent dans la pose : «Panique dans la tête du public. Faut-il sortir ou attendre ? Y aura-t-il quelque chose ? Le spectacle a généré des réactions opposées mais il a tant interpellé au point que nous avons été sollicités pour le présenter à travers le monde. Ainsi, nous avons été jusqu’en Argentine et au Brésil.» En 2014, il reprend Klem Ellil auquel il ajoute en titre zéro virgule, allusion au pourcentage électoral que l’opposition avait obtenu aux élections face à la Troïka le 23 octobre 2011 : «Je suis zéro virgule, je veux rester minoritaire et demeurer un trouble-fête. Le zéro n’est-il pas un point de départ ?»

L’arbre qui cache le désert. Malgré son succès, Klem Ellil n’a pas fait oublier à Jebali de déployer son art en de remarquables créations : Othello (1988), Contre X (1999), Ici Tunis (2001), El Majnoun (2001), Les Palestiniens d’après Jean Genet (2003), Les voleurs de Baghdad (2004), Lettre aux acteurs, texte de Valère Novarina (2008), Manifesto Essourour, texte d’Ali Douagui (2009), Le Pain quotidien, texte de Gesine Danckwart co-mise en scène avec Naoufel Azara (2010), Les au-delà, tiens (2010), et Malédiction (2010). Ceux qui se sont engagés dans le théâtre privé en Tunisie sont des artistes ayant un projet artistique et qui font montre de qualités managériales. Néanmoins, pour aussi enthousiasmante, l’expérience tunisienne a des limites.

En effet, en dehors des espaces concentrés dans la capitale où ont pu naître quelques théâtres privés, les autres villes ne disposent pas de véritables théâtres. Ainsi, les spectacles de Fadhel Jaziri et Jalila Baccar, qui ont fait la renommée internationale du théâtre tunisien, ne sont donnés qu’à Tunis, ce qui fait de leur théâtre, un théâtre d’exportation diffusé plus à l’étranger qu’en Tunisie. C’est dire que l’arbre cache un désert. Enfin, et alors qu’on croyait que la «révolution du jasmin» allait donner une impulsion à l’action culturelle, c’est le contraire qui se produit avec l’anéantissement d’une expérience exemplaire initiée depuis plus de 16 ans, un lieu où, en moyenne, une manifestation culturelle était organisée par jour.

C’est celle du théâtre de l’Etoile du Nord, ancienne friche qui a fermé ses portes en septembre dernier. Son propriétaire, l’homme de théâtre Noureddine El Ati, a quitté la Tunisie, désespéré par la politique culturelle dans son pays. Il a déclaré que son projet, certainement rentable sur le plan commercial, ne l’intéressait plus parce qu’il était infructueux sur le plan culturel du fait qu’il a été durablement et inexplicablement privé de subvention publique. Pis encore, aucun de ses appels au ministère de la Culture n’a été entendu. C’est dire, en définitive, que si l’initiative privée reste une voie à explorer par le théâtre algérien, elle est loin d’être la panacée que l’on vante.