«Il faut se libérer des mythes»

Réagissez

Comment avez-vous été amené à écrire sur Isabelle Eberhardt ? Et puis, est-ce vraiment un roman sur elle ?

Adolescent, j’ai entendu, pour la première fois, le nom d’Isabelle Eberhardt, à Bou Saâda. On la qualifie d’erroumia (l’étrangère!). Elle y a séjourné, à deux reprises, au début du XXe siècle.

Elle y entretenait des relations intrigantes avec Lella Zeïnab, cheïkha de la zaouïa Rahmania. C’était passionnant, une jeune Européenne qui vivait presque seule au milieu du désert ! A l’université, j’ai commencé à lire ses écrits et sur elle. Plus tard, à Aix-en-Provence, j’ai eu accès à un nombre limité de ses manuscrits. J’étais surtout étonné que la plupart de ses biographes n’aient pas retracé sa vie fidèlement. Ils l’ont juste glorifiée gratuitement ! On ne l’a pas soumise, elle et son œuvre, à une critique objective.

A partir de ce constat, j’ai commencé à réfléchir au projet de ce roman. J’ai mis deux ans pour l’écrire, entre 2013 et 2015. Pour la deuxième question, je dirais que c’est non seulement un roman sur Isabelle Eberhardt, mais aussi sur son univers. Au cours de l’écriture du roman, une seule question me taraudait : et si Isabelle Eberhardt avait vécu les principaux événements que l’Algérie a traversés de l’Indépendance au début de la décennie noire ? Isabelle Eberhardt joue un double rôle dans ce roman. Personnage et narrateur, elle se glisse dans la peau du narrateur principal : Joseph Rinchard.

Quarante ans dans l’attente d’Isabelle sonne comme une référence à En attendant Godot... Eberhardt est une sorte de présence absente dans un monde monotone qui rappelle la fameuse pièce de Beckett. Qu’en est-il ?

Godot ne viendra jamais, et on ne sait pas qui il est au juste ! Par contre, Eberhardt était une personne réelle, son spectre est toujours présent ! Elle est morte, mais sa mémoire est vivante. La monotonie est un caractère principal de la vie quotidienne au sud du pays. L’ennui aussi. Il arrive au narrateur de se dire qu’il vit peut-être dans le décor absurde d’un film ou d’une pièce de théâtre. Dans En attendant Godot, les deux personnages pensent à se suicider. Dans le roman, le narrateur Joseph (avec Slimane) se suicide symboliquement en quittant définitivement le pays dans lequel il a passé quarante ans.

L’action se situe dans un moment crucial de l’histoire algérienne (début des années 90’), pourtant les événements sont-ils vécus comme un écho lointain et une menace diffuse ?

En fait, le schéma du roman est renversé, il commence de la fin vers le début. Le narrateur part du début de la crise des années 90’, pour relater des fragments de sa vie, pendant quarante ans : de son arrivée en Algérie en 1952 jusqu’à 1992, année de son départ forcé. Quarante ans de l’Histoire contemporaine de l’Algérie, de la guerre de Libération jusqu’au début de la «guerre civile». Une guerre fratricide qui annonçait «notre trahison» en commun de la mémoire des martyrs de la guerre de Libération.

Le roman ne cherche pas à décrire ce qui s’est passé, tout le monde le sait. Il essaie de répondre à la question gênante : comment y est-on arrivé ? Durant les trois siècles derniers, l’Algérie était une terre multiconfessionnelle où les trois religions monothéistes coexistent pacifiquement. La montée du radicalisme islamiste, au début des années 90’, n’était pas un phénomène dû à une interprétation intégriste des textes fondamentaux de l’islam : Coran, Sira, etc. Mais plutôt une réaction violente à la faillite de l’Etat.

Votre personnage n’est pas tendre avec la ville de Bou Saâda. Est-ce une ville si étouffante que cela ?

Bou Saâda a toujours été la ville de toutes les contradictions. Une ville trahie par l’histoire et par les siens aussi. Abandonnée parfois par ses admirateurs, mais elle résiste encore. Par exemple, Etienne Dinet a caricaturé la ville, mais on en a fait un héros «national». Par contre, Edouard Verschaffelt ou bien Junita Guccione (deux artistes «vrais boussadis» de renommée internationale), personne n’en parle. C’est une ville bâtie par des musulmans, chrétiens et juifs.

Malheureusement, on a tout fait pour occulter et gommer toutes traces des contributions des juifs et des chrétiens dans son émergence. Il y a à peine trente ans, le nombre d’ateliers d’art y dépassait celui des mosquées. Aujourd’hui, on ne trouve que deux ateliers d’art et les imams appellent à interdire l’art. La ville de Bou Saâda est un microsome de l’Algérie contemporaine, une ville qui ne trouve pas son identité véritable.

Vous opérez un parallèle intéressant entre Isabelle Eberhardt et Safia Kettou. Qu’est-ce qui rapproche ces deux femmes ?

Safia Kettou était une lectrice assidue d’Eberhardt. Elle aussi est morte jeune et a été enterrée dans le même cimetière qu’Eberhardt (Sidi Boudjemâa, à Aïn Sefra). Comme Eberhardt, Safia Kettou était, pendant longtemps, rejetée par ses compatriotes. Les deux femmes ont vécu dans le désert. Elles étaient à la fois journalistes et écrivaines et ont connu des difficultés à convaincre les autres par leurs convictions, leurs engagements et leur refus de certains codes sociaux.

La religion est dans les cœurs «mais les cœurs sont morts», souligne le personnage de Slimane. Vous décrivez la montée d’un mélange improbable de cupidité (libéralisme sauvage) et de religiosité…

Comme je l’ai souligné, ce qui s’est passé dans les années 90’ n’était pas un retour à l’islam intégriste ou une montée de la religiosité, mais plutôt une réaction intégriste, de caractère religieux, contre l’échec de l’Etat et contre son impuissance à assumer ses responsabilités face aux citoyens. L’islam de l’Algérie a toujours été un islam soufi, contemplatif, qui s’inscrit dans les grandes traditions du soufisme arabe.

Cet islam qui a séduit Eberhardt, Dinet et les autres… Donc, on ne va pas chercher, vainement, dans les sources de l’Islam et de son passé pour expliquer la «guerre» des années 90’. Il faut juste revoir comment la faillite de l’Etat a poussé les citoyens à une révolution avortée (le 5 octobre 1988), puis à une barbarie qui se cache derrière la religion.

Quand le personnage repart en France, après quarante ans, sa maison de Bou Saâda est cambriolée. «Ils ont volé votre mémoire», lui annonce une voisine. S’agit-il de celle de ces Européens qui se sont battus pour l’Algérie ?

Oui, surtout ces Européens et Algériens à la fois, oubliés. On a tendance à citer juste quelques noms d’Européens qui ont participé à la guerre de Libération. On oublie les autres, ceux qui ont préféré rester dans l’anonymat, comme ce fut le cas du narrateur Joseph. Le roman rend donc hommage aussi à ces Européens oubliés. Ces Algériens venus d’Europe pour se battre contre l’esprit colonialiste de leur propre pays.

Plus largement, c’est la question «qu’est-ce qu’être algérien ?» qui est posée...

En partie, oui. Mais qu’est-ce qu’être algérien ? arabe ou berbère ! Un Français, un Italien, un Malien, un Libyen ou un Egyptien peuvent aussi être pleinement algériens. D’abord, il faut se libérer des mythes «fabriqués» notamment par la période «boumedieniste», disant que l’Algérien est un héros. Non, l’Algérien n’a jamais été un héros hors du commun. Il est pareil au reste de ses voisins de l’Afrique du Nord. Il n’a rien fait de très particulier dans l’Histoire de l’humanité. Donc, il doit se rendre compte qu’il n’a rien de supérieur aux citoyens d’autres pays. Etre algérien aujourd’hui, c’est surtout accepter notre faiblesse, notre défaite morale et culturelle post-indépendance. Et penser à en sortir en acceptant les autres.

En plus de l’identité nationale, le roman pose la question de l’identité du genre. Eberhardt ou Si Mahmoud, la frontière est poreuse...

Contrairement à ce que disent certains, Isabelle Eberhardt n’a jamais été une féministe. Elle soutenait le modèle patriarcal, à condition qu’il ne touche pas à sa vie privée. Elle se déguisait en homme pour passer inaperçue dans les milieux masculins. Dans le désert algérien, elle se sentait toujours le besoin d’une protection masculine (amoureux, partenaire, mari…). Elle protégeait son côté libéral, mais ne s’opposait pas au choix patriarcal de la majorité.

N’est-ce pas finalement notre rapport aux minorités qui est questionné ?

C’est une vieille question. En Algérie, on ne reconnaît pas les minorités. L’islam lui-même se base sur le concept de l’Oumma, qui veut dire, en partie, la loi de la majorité. Donc, Eberhardt n’aurait jamais été acceptée telle qu’elle était : femme, européenne, libre. Elle devait parfois inventer une seconde identité pour communiquer avec les autres, y compris les Européens d’Algérie à l’époque. La minorité religieuse, ethnique, sexuelle… est vouée à la répression en Algérie.