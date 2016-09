Fronton : Cet été-ci...

Réagissez

Cet été, je n’ai pas encore réalisé mon rêve de véritables vacances qui consistent, selon moi, à éteindre son portable. Il faut croire que le vacarme du monde nous poursuivra jusqu’à la consommation des siècles ! Cet été, la liste des disparus s’est encore allongée. Nabile Farès, immense poète, romancier et par ailleurs psychanalyste. Le titre d’une de ses œuvres, L’exil et le désarroi, exprime tout entier cet Algérien d’excellence. Abderrahmane Zakad, écrivain autant que personnage haut en couleurs, dont les coups de cœur et de gueule manqueront.

Jean Texier, auteur de la célèbre photo «Ici, on noie les Algériens» qui immortalisa le 17 octobre 1961 à Paris. Et aussi les grands contributeurs à la musique andalouse dans notre pays que furent Mamed Benchaouch et Brahim Bellaredj. Puis l’ancien journaliste Abdelhaq Bouatoura et le poète Hamid Nacer-Khodja (lire page 13). Paix à leur âme.

Cet été, j’ai pu suivre un peu les J. O., seule rencontre de l’humanité remontant à l’Antiquité, supporter les rugbymen des îles Fidji (900 000 hab.) qui ont écrasé en finale la Grande-Bretagne (60 millions d’hab.), palpiter avec notre brave Mekhloufi et m’offusquer qu’on ne fasse pas plus de baroud pour le tout jeune Chafik Boudaoud au tir à la carabine. Et puis sont venus nos représentants aux Jeux paralympiques, dont la merveilleuse championne Nassima Saïfi. Avez-vous entendu son cri de joie rageur après le lancer de son disque ? On devrait le passer en boucle à la radio, comme une leçon sur le courage de vivre et la volonté de se dépasser.

Cet été, je n’ai pas échappé à la querelle de chiffonniers sur le burkini. J’ai entendu aussi un ancien Premier ministre français déclarer que la colonisation était motivée par le «partage de culture». Ce n’était pas Rocard, décédé en juillet, qui avait soutenu l’indépendance de l’Algérie. Mais Fillon qui, apparemment, n’a pas lu Diderot dénonçant la colonisation au XVIIIe siècle déjà. Fillon devrait commencer par partager la culture française avec lui-même.

Cet été, j’ai lu une biographie de Winston Churchill que mon défunt père admirait et, pour rester dans l’ambiance, j’ai relu Le ministère de la peur, de Graham Greene qui se passe en plein blitz, lorsque Londres était chaque soir bombardée. Cet été, j’ai lu aussi cette info inquiétante annonçant que «le café pourrait disparaître de la surface de la terre d’ici 2080». Les générations à venir risquent de ne pas connaître ce breuvage qui, avec le thé, est source de civilisation.

Cet été, le conservateur des forêts d’Oran est mort dans l’incendie du Madagh. Il existe encore des fonctionnaires valeureux qui, pour beaucoup, tiennent le pays au-delà du pire. Cet été enfin, je me suis parfois demandé – un peu de prétention ne nuit pas au moral – si Arts & Lettres manquait à ses lecteurs et lectrices. En tout cas, je peux attester de la réciproque. L’automne est là. C'est la Reprise.