Fictions de l’actualité

Laurent Gaudé, prix Goncourt 2004, aime faire voyager les lecteurs dans les contrées les plus lointaines et les plus inattendues.

Dans son roman publié récemment et intitulé Ecoutez nos défaites, l’auteur suit pas à pas Assem Graïeb, son personnage principal, à travers certains points sensibles du monde.

On découvre ainsi qu’Assem travaille pour les services secrets français comme chargé de missions spéciales. Sa proximité avec le Moyen-Orient et sa maîtrise de la langue arabe lui font rencontrer Mariam.

La nuit d’amour qu’ils passent dans un hôtel à Zurich est mémorable. Mariam, qui est archéologue, s’occupe du musée de Mossoul en Irak. Elle s’est fixé pour mission de parcourir le monde afin de retrouver les pièces rares volées des musées irakiens lors de l’invasion des troupes américaines en 2003.

Elle développe toute une réflexion sur les pillages subis par les pays anciennement colonisés de la part des grandes puissances et des grands collectionneurs. En effet, de nombreux musées du monde ont bâti leurs collections et leurs réputations au détriment du patrimoine des petits pays.

En parcourant ses souvenirs, Mariam retrouve des moments de bonheur où des Irakiens, malgré les troubles de la guerre, ont pu soustraire à certains criminels des pièces très précieuses. Assem reste très admiratif devant cette femme qui, au péril de sa vie, essaye de faire œuvre utile en sauvegardant un patrimoine millénaire.

D’autre part, le narrateur fait de longues digressions sur l’histoire universelle comme si elle était un éternel recommencement. Le lecteur voit surgir Hannibal l’Africain sur ses éléphants pour aller défier l’empire romain dans son fief ou l’empereur éthiopien Haïlé Sélassié dans sa lutte acharnée contre l’Italie fasciste, comme si Assem concentrait en lui toutes ces grandes personnalités. Au bout de ses multiples réflexions et de sa rencontre exceptionnelle avec Mariam, Assem pose un regard critique sur les opérations qu’il a effectuées et veut s’affranchir de son état d’exécuteur de basses besognes. Il devient un penseur en mouvement comme les philosophes de lumière, un peu dans la tradition de Montaigne.

Le voyage entre Beyrouth, Addis-Abeba et Tripoli à la recherche d’un collègue dissident font naître en lui ce sentiment de vacuité et d’inutilité de son action. Assem est peut-être à la recherche de sa rédemption dans un monde où la futilité et la loi du plus fort ne cessent d’enfoncer l’humanité dans des abîmes ravageurs.

De son côté, le Libanais Jabbour Douaihy nous donne à lire dans son roman, Le quartier américain, le point de vue d’un candidat au martyre recruté par les islamistes extrémistes. Tout d’abord, il nous fait découvrir la ville du nord du Liban, Tripoli, où se trouve ce quartier. Il nous plonge d’emblée dans la situation politique de ce pays.

Ce quartier à lui seul semble réunir en son sein tous les problèmes du pays des Cèdres, à savoir le chômage endémique, la radicalisation religieuse, l’insupportable promiscuité et des contentieux historiques non résolus. A travers la saga de la grande famille Azzâm, il revient sur cette période noire de la guerre civile qui a duré plus de quinze ans et dont les conséquences persistent. L’un des derniers descendants de cette prestigieuse famille de propriétaires terriens et de politiciens, à savoir Abdelkarim, revient à Tripoli après un long séjour parisien pour s’installer dans la demeure familiale aussi vaste que vide. Dans sa solitude, il nous fait penser à Rodolphe de Gortz, le héros du roman de Jules Verne, Le Château des Carpates.

La parenté entre les deux personnages se renforce car tous deux sont amoureux d’une artiste d’opéra et amateurs de musique classique. En effet, Abdelkarim, lors de son exil pour fuir la guerre, rencontre une jeune danseuse d’opéra originaire de Serbie. Ils vivent une grande idylle, mais qui ne durera que le temps des amours éphémères. Après les années d’insouciance, il ressent précisément l’atmosphère délétère de sa ville. Il découvre que sa ville natale, Tripoli, est devenue la plaque tournante du djihad islamiste, un lieu de transit pour aller combattre en Irak les forces américaines. Il fera connaissance du jeune Ismaël, fils de sa servante. Il le prend en sympathie, mais ce jeune, du jour au lendemain, disparaît dans la nature. Sa mère fera tout pour le retrouver.

Mais Ismaël est déjà loin, il a réussi à traverser la Syrie pour atterrir à Baghdad où il a rendez-vous avec ses commanditaires. C’est dans ce Baghdad vraiment chaotique qu’il commence à mesurer l’absurdité de sa décision et se pose cette question légitime : à quoi sert de se faire exploser et d’entraîner avec soi des dizaines de civils ? L’auteur nous montre comment la conscience peut se réveiller à un moment crucial pour tempérer les ardeurs néfastes de la propagande. Là aussi Ismaël va jusqu’au bout de ses limites, pour enfin découvrir la porte dérobée de sa rédemption.

C’est cette histoire d’une brûlante actualité que Jabbour Douaihy relate avec une grande maîtrise pour nous restituer un Orient toujours englué dans ses tragiques errements.



Laurent Gaudé, «Ecoutez nos défaites», Actes Sud, 2016.

Jabbour Douaihy, «Le quartier américain», (traduit de l’arabe). Sindbad, 2015.