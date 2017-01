Réagissez

Chemsseddine Abbacha et ses compagnons nous proposent une nouvelle virée dans leur univers musical avec Nomad.

Dans les bacs en ce moment, le deuxième album de Freeklane commence à faire son chemin sur les ondes et les scènes. Après le succès retentissant de Lala Mina en 2013, le groupe revient avec un album qui confirme les orientations du premier opus et explore quelques nouvelles pistes.

La bande de Chemsosu met le cap sur le Sud avec une forte empreinte du Sahara et de l’Afrique subsaharienne. Le chanteur prend même des accents Youssou N’Dourien dans le titre justement intitulé Africa, qui passe en revue les grandes capitales du continent. Bref, Freeklane chante haut et fort son amour du continent.

Ces sonorités, déjà présentes dans le premier opus aux côtés du chaâbi, du raï et des autres musiques du Maghreb… La musique pop et le rock sont évidemment au rendez-vous, de même que le reggae. En somme, le groupe verse les inspirations locales dans le moule des musiques de leur génération. Le nomadisme du titre fait précisément référence à cette capacité de naviguer librement entre les différents univers musicaux. Cette variété musicale porte des textes sur le vécu de la jeunesse algérienne (Wanna Ndour, El moutour koula…) mais aussi une célébration de l’Afrique ou encore de l’amazighité (Amazighia).

Le propos devient quasiment politique dans certains titres comme le titre élégiaque intitulé Barakate. Contrairement au premier album, les paroles de Nomad sont toutes écrites par Chemsseddine Abbacha. Ce dernier est également le compositeur de tous les titres à part Mani Medjnoune composé par le guitariste Nazim Kideche. Cet album est édité, tout comme le précédent, par les éditions Padidou avec un partenariat de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins qui a financé le projet. Le groupe a par ailleurs profité de conditions d’enregistrement et de mastering plus favorables que pour leur premier opus.

Le groupe continue en outre la belle veine créative qui a donné naissance au premier album, un succès en Algérie et chez les voisins maghrébins. Freeklane capitalise également toutes les expériences de leurs aînés, de Raïna raï, Hamid Baroudi, Cheikh Sidi Bémol... Les titres de Nomad sont taillés pour la bande FM avec ce qu’il faut de riffs de guitares, de ballades apaisées et de rythmes endiablés. Le groupe sait également user savamment des nouveaux outils de promotion que propose Internet. Le clip d’Amazighia, tourné à Tamanrasset, totalise déjà plus de 120 000 vues sur YouTube. Après un concert programmé hier à salle Ibn Khaldoun (Alger), Freeklane devrait enchaîner les scènes afin de rôder les nouvelles chansons qui ne manquent pas de faire vibrer le public. Bref, cet album est bien parti pour confirmer le succès du premier.