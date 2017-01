Droits d’hauteur

Réagissez

Le directeur de la Télévision nationale, Tewfik Khelladi, étant connu pour être un faux calme, je me suis amusé à répertorier les insanités bien de chez nous qu’il devait retenir en son for intérieur, pendant qu’il annonçait la non-retransmission des matchs du onze national à la Coupe d’Afrique de football. C’est une des formes cruelles et peu connues du devoir de réserve.

Bien que je sois soumis au devoir inverse – faute de quoi je n’écrirais plus – j’éviterai à mes chers lecteurs et lectrices la liste de mes propres insanités (remarquez l’adjectif placé avant le nom, car le contraire serait impossible). Bon, nous vivons dans un monde mercantile et le groupe Lagardère a bel et bien acheté les droits de retransmission de la compétition. Il est donc dans son bon droit de les vendre dans un système qui lui cède un monopole exorbitant. Mais qui lui a vendu ces droits ?

La Confédération africaine de football dans le sillage de la FIFA «blatterisée» (néologisme créé à l’instant à partir du nom de son précédent président, vidé comme un malpropre). Mais de quel droit peut-elle vendre ces droits ? Le football n’est-il pas un spectacle ? A ce titre, il devrait relever des lois universelles sur les droits d’auteur. En tant que contribuables, les Algériens, comme tous les habitants de la planète, participent aux frais non négligeables de leur équipe de football : équipements, voyages, entraîneur, avion spécial, primes, etc. On peut donc affirmer que le peuple algérien est producteur du spectacle, à moitié du moins, puisqu’un match se joue à deux équipes. Au sens de ces lois, les joueurs sont des interprètes et, si l’on veut bien, l’entraîneur un metteur en scène, l’arbitre un régisseur de plateau, etc.

Considérant ce qui précède, pourquoi les téléspectateurs d’une nation ne pourraient-ils pas obtenir, en tant que coproducteurs du spectacle, le droit de le voir gratuitement ? Imaginez la même situation au cinéma. Plus aucun investisseur ne financerait de film ! Il est donc urgent que Tewfik Khelladi contacte Sami Bencheïkh El Hocine, directeur de notre Office des droits d’auteur, lequel nous racontait que la fanfare des pompiers de New York lui avait gentiment adressé une demande pour interpréter lors d’une fête Ya Rayah de Dahmane El Harrachi (Arts & Lettres, 07/01/17).

Dans la lancée, parlons de ce produit prétendu anti-diabète et nommé Rahmat Rabi (Miséricorde de Dieu). Il a soulevé une polémique énorme mais, à notre sens, on n’a pas assez abordé la question de sa dénomination. Comment peut-on commercialiser ce qui relève du sacré et utiliser un nom divin pour une production humaine ? Là aussi, faute de foi, il convient de se référer aux droits d’auteur et interdire toute utilisation du domaine religieux dans le commerce, la publicité et, a fortiori, dans la santé. Car, dans ce cas de figure et sans conteste possible, le titulaire suprême et absolu de ces droits d’auteur ne serait que Celui qui accorde la Miséricorde !