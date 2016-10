Dispute et dialogues

Réagissez

Initié par l’association Gehimab (Groupe d’études et de recherches sur l’histoire des mathématiques à Bougie), un colloque international intitulé «Dialogues méditerranéens» aura lieu au Théâtre régional de Béjaïa les 10 et 11 octobre.

Avec la contribution de chercheurs algériens et étrangers, cette manifestation scientifique et culturelle reviendra sur la figure du grand philosophe et théologien majorquin Raymond Lulle (1232-1315) autour duquel une célébration mondiale a eu lieu en 2015 à l’occasion des 700 ans de sa mort. Ce colloque se situe dans le prolongement du programme international.

Cette «contribution algéro-catalane» à l’année Raymond Lulle met particulièrement l’accent sur les «disputes» qui ont opposé Raymond Lulle aux savants de Béjaïa durant un séjour de quelques mois en 1307. Particulièrement préoccupé par la conversion des musulmans, Raymond Lulle, qu’on surnommait Arabicus Christianus, a séjourné trois fois en Afrique du Nord (Tunisie et Béjaïa) dans le but de convaincre les oulémas de la supériorité de sa religion.

De ces controverses, souvent musclées, sont aussi restées des traces d’un débat philosophique de haute volée. Répondant à sa proclamation de la vérité exclusive de la foi chrétienne dans les rues de la ville, le mufti de Bougie l’invite à «apporter des raisons nécessaires pour le prouver». S’ensuit un passionnant débat qui restera dans l’histoire et sera transcrit par l’écrivain mystique dans ses ouvrages ultérieurs. Durant son séjour bougiote, Lulle échappera de peu à la condamnation à mort réclamée par la foule. Il sera expulsé après six mois de prison, qui n’ont pas empêché la «disputatio» de se poursuivre…

Pour revenir sur cet épisode de la vie de Raymond Lulle, l’association Gehimab, en partenariat avec le CNRPAH et le ministère de la Culture, réunit un panel de spécialistes ainsi que des personnalités éminentes portées sur le dialogue des cultures et des religions, à l’image de monseigneur Henri Tessier, archevêque émérite d’Alger, ou du professeur Mustapha Cherif. Des chercheurs ainsi que le directeur, de l’Institut Ramon Lull de Barcelone seront également conviés à apporter leur éclairage sur l’épisode bougiote de la vie de Lulle.

Le directeur ainsi que des chercheurs du CNRPAH seront également présents, de même que des scientifiques venus de Palerme, Amsterdam, Tunis… En outre, des récitals seront donnés par la chanteuse catalane Lilia Pujol et l’orchestre féminin Ahbab Sadek Bedjaoui. Enfin, un circuit Raymond Lulle sera organisé dans la ville de Béjaïa. Ce colloque s’annonce comme une belle occasion d’échanges interculturels, prouvant que de la dispute peut aussi naître le dialogue.

Créée le 23 décembre 1991, Gehimab est une association à but non lucratif. Sa principale mission est de contribuer à l’exhumation des témoignages sur les activités scientifiques à Béjaïa, de l’époque médiévale au XIXe siècle (mathématiques commerciales, sciences du calcul, sciences des héritages, astronomie, astrologie, algèbre, méthodes de navigation, logique, musique...). Elle se distingue par de nombreuses activités et événements scientifiques et culturels de grande qualité.