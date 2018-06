Réagissez

D’aucuns avaient spéculé sur la désaffection du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi après l’ouverture de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh fin 2016.

Mais le TNA tient bon et compte bien mettre en avant ses indéniables atouts pour fidéliser son public. Situé au centre d’Alge, il est accessible sans véhicule, ce qui n’est pas le cas de l’Opéra, situé au bord de l’autoroute à Ouled Fayet.

De plus, avec l’ouverture de la station de métro de la place des Martyrs, à quelques centaines de mètres, on peut désormais s’y rendre par ce moyen. Il ne manquait qu’une programmation riche et régulière. Et c’est ce que réalise l’équipe du TNA sous la direction de Mohamed Yahiaoui.

Nous avions signalé ici les dernières initiatives, telles que la Semaine Molière, ou encore l’hommage à Mahieddine Bachtarzi, avec la belle reprise de Slimane Ellouk par Abdelkrim Beriber et ses compagnons. Sur place, nous avons remarqué de sérieux efforts en matière d’accueil et d’information.

Evidemment, le Ramadhan est l’occasion de capter le public qui sort en masse et jusqu’à des heures tardives. Aussi, le TNA propose des soirées quotidiennes (22h30) avec, non seulement du théâtre, mais aussi des spectacles comiques, de la musique et autres registres.

La semaine passée a vu défiler la pièce Hzam el Ghoula (un classique signé Omar Fetmouche) mais aussi de nombreux spectacles musicaux, entre musique andalouse, sous la direction de Mokdad Zerrouk, et chaâbi, avec Mohamed Raoui. Cette semaine s’annonce également riche en animation. Honneur aux dames ce samedi avec Zahia Ben Zeghli et son orchestre de musique arabo-andalouse.

Demain, retour au théâtre avec la pièce El Ghalta mise en scène par Moulay Meliani sur un texte de Fahsi Saïd et produite par le Théâtre régional d’Oran en 2016. La pièce explore la question du couple dans la société contemporaine entre obligations de la vie moderne et remontée des conservatismes. Lundi et mardi, ce sera au tour de la pièce Mouhakama mise en scène par Djamel Guermi et écrite par Nabil Rezag.

Traitant de la question de l’intégration sociale des personnes aux besoins spécifiques, cette pièce a la particularité de compter dans sa distribution des acteurs eux-mêmes handicapés. Encore une fois, c’est à travers le thème du mariage que le sujet est abordé. Plus précisément, le refus des parents d’une jeune fille de la marier à son amoureux souffrant d’un handicap.

Mouhakama a été distinguée au Festival national du théâtre professionnel de 2016 en décrochant le prix du meilleur rôle principal masculin (Mustapha Miratia) et celui de la meilleure musique (Mohamed Zami). La semaine suivante, d’autres rendez-vous sont prévus, comme la pièce Prendre la parole, de la troupe Oubour du Maroc, Dja yessaa ouedder tessaa, de la coopérative culturelle Port-Saïd d’Alger, ou encore le spectacle comique de l’inénarrable Kamel Abdat.

Bref, de quoi joliment meubler les soirées du Ramadhan. En plus de ces atouts, le TNA se distingue de la tendance haussière des prix des billets (arrivant à des sommes aberrantes durant Ramadhan) en proposant une entrée au prix raisonnable de 300 dinars.