Dany Laferrière à Alger

Parmi les auteurs étrangers invités à la 21e édition du Salon international du livre d’Alger figurera Dany Laferrière qui jouit désormais d’une notoriété mondiale.

Windsor Klébert Laferrière pour l’état civil, est né à Port-au-Prince (Haïti) en avril 1953 dans une famille lettrée et relativement aisée. Son père fut maire de la ville puis sous-secrétaire d’Etat au commerce et à l’industrie.

L’avènement au pouvoir de François Duvalier, dit Papa Doc, sinistre dictateur avec ses sanguinaires Tontons-Macoute, déterminera la vie du futur romancier. Son père doit s’exiler au Québec et, craignant des représailles pour lui, alors qu’il n’a que quatre ans, sa mère décide de l’envoyer vivre chez sa grand-mère dans une localité retirée. L’enfant se nourrira de la culture orale de sa grand-mère qui deviendra plus tard un personnage de son œuvre. A 11 ans, il retourne auprès de sa mère à Port-au-Prince pour entrer au lycée. Par la suite, il devient chroniqueur culturel pour un hebdomadaire et collabore à Radio-Haïti. Mais en 1976, son ami Gasner Raymond, journaliste, âgé comme lui de 23 ans, est assassiné par les Tontons-Macoute. Il quitte Haïti pour le Canada.

A Montréal où il travaille dans une usine, il voit son premier roman publié, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer (1985) qui le propulse aux devants de la scène médiatique et est vite adapté au cinéma comme plusieurs de ses œuvres ultérieures. Depuis, il a écrit près d’une vingtaine de romans, d’essais, de récits et de contes ainsi que des scénarios, dont la plupart sont traduits dans de nombreuses langues.

Maniant aussi bien l’humour que la veine tragique, et les mêlant souvent avec subtilité, en se défendant de le faire volontairement, il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Prix Médicis 2009 pour L’Enigme du retour, le Grand prix du livre de Montréal, la même année, le Grand prix littéraire international Métropolis en 2010, le Prix international de littérature 2014, etc.

En décembre 2013, il a été élu à l’Académie française, devenant le premier auteur de Haïti et du Canada à y siéger, le deuxième académicien noir de l’histoire de cette institution après Léopold Sédar Senghor (en 1983) et le deuxième non-Français après l’Américain Julien Green (en 1971). Le 12 janvier 2010, lors du terrible séisme qui frappa Haïti, il se trouvait dans son pays natal. De cette expérience tragique, il tirera la même année, à chaud, un livre fort et poignant, Tout bouge autour de moi.

En 2008, de passage à Alger à l’invitation de l’ex-CCF, il nous avait accordé une interview (A & L/ El Watan/ 13/11/08) où il nous avait parlé entre autres du texte qu’il avait rédigé durant toute une nuit, sur le célèbre coup de tête de Zidane pour l’expliquer et le défendre philosophiquement.

Il nous déclarait alors : «Ce que j’aime, c’est rencontrer des gens.» Personnage à la fois sympathique et profond, Dany Laferrière risque de plaire fortement au public du SILA.