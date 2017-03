Course de fond

Réagissez

Un public de plus en plus nombreux, désormais assorti de jeunes spectateurs

Avec ce spectacle rodé à Montréal fin 2016, Fellag a entrepris une tournée en France qui s’achèvera à Bruxelles (14-17 mai 2017) et à Lyon les 24 et 25 juin. Entre-temps, une halte par Paris au Théâtre du Rond-Point où il a souvent joué.

Une représentation quotidienne du 23 février au 9 avril, où Mohamed Fellag confirme qu’en 20 ans il a fidélisé un public de plus en plus nombreux, désormais assorti de jeunes spectateurs qui découvrent ce Charlot affublé de son sempiternel large pantalon, de ses bretelles et d’une chemise à pois, agrémentés cette fois d’une chéchia pour les premiers tableaux.

Marianne Epin, sa complice à la mise en scène explique : «Fellag souhaitait concevoir son dernier opus comme un florilège des scènes les plus savoureuses de ses spectacles depuis son arrivée en France. Il s’agissait donc de dégager un fil rouge…

Celui qui s’est imposé à nous, poursuit-elle, fut la mémoire du personnage Fellag petit garçon, jeune homme, puis homme de 45 ans contraint de quitter son pays.» Basé depuis en France, l’auteur Fellag va inscrire au cœur de son inspiration la relation complexe entre les deux rives de la Méditerranée. D’un spectacle à l’autre — et Bled Runner n’y échappe pas — l’histoire entre les deux pays est scrutée, décortiquée et réfléchie à l’aune de l’humour dans sa distance critique avec la grande Histoire, celle qui, en principe, demeure l’apanage des historiens, sinon leur chasse gardée. Ce sont donc toutes ses anciennes créations qui forment la matrice de Bled Runner, mais revisitées à partir d’un regard actuel toujours aussi acerbe et pertinent…

Comme l’écrit si bien dans Le Monde du 5 mars Fabienne Darge, «Fellag, c’est d’abord la qualité d’un regard qui fait entrer le rire dans une catégorie autrement sophistiquée, où tout le monde en prend pour son grade, mais avec un humour plein de poésie, de sens de l’absurde et surtout de tendresse sur une humanité qui, qu’elle le veuille ou non, est condamnée à vivre ensemble.» Il ne faut pas oublier que l’humoriste et comédien Fellag est aussi un écrivain, plutôt brillant si l’on se souvient de Rue des petites daurades qui a failli devenir un film. Tous les textes des précédents spectacles sont retravaillés et offerts sous une autre forme. Là est la nouveauté de Bled Runner.

Comme toujours, une succession de tableaux forment cette création, du Fellag enfant, découvrant à 5 ans les premiers «Français» dans son village de Kabylie sous la forme d’un bataillon de tirailleurs sénégalais, jusqu’au Fellag adulte débarquant en France et dont la valise abandonnée provisoirement va le cataloguer terroriste !

Autre moment d’anthologie fort bien mis en scène, un Fellag s’agitant du postérieur au milieu d’un «lâcher» de robes kabyles, elles aussi en proie à une danse orientale frénétique. Nombre de faits historiques passent au tamis de l’humour corrosif de l’auteur, qu’il s’agisse du casse-tête de l’état civil pour les indigènes, ou «les fils de» qui se voient affublés de patronymes plus fantaisistes les uns que les autres, sans parler de l’Algérie post-indépendance, elle aussi clouée au pilori des «muristes» (les hittistes) jusqu’aux «caleurs» (ceux qui se pressent contre la gent féminine dans les bus). L’expérience des enseignants égyptiens, transfuges des Frères musulmans, est aussi un temps fort.

Car ce fut un moment crucial de l’Algérie que l’introduction sans méthode d’une langue méconnue, l’arabe classique, et dont le type d’enseignement fabrique encore «des analphabètes bilingues» !

En conclusion de ce Bled Runner, on peut dire que la fuite en avant de Fellag est une course ininterrompue vers le dévoilement d’un pays et la découverte critique d’un autre.