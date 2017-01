Confession ou déballage

Réagissez

De l'imaginaire à l'autofiction, un virage à...

L’autofiction continue d’alimenter l’édition française, tout en suscitant un intérêt certain chez les lecteurs.

Ainsi, chaque rentrée littéraire apporte son lot de livres dans le domaine qui, parfois, surprennent par leur audace ou leur indécence. C’est un gisement inépuisable qui semble avoir de beaux jours devant lui.

L’écrivain Salim Bachi, dans son nouvel opus intitulé, Dieu, Allah, moi et les autres, se plie lui aussi à l’exercice dans une forme plus autobiographique où il revient sur son parcours de vie en l’associant à son travail d’écrivain. L’éditeur, pour donner à ce récit un côté sensationnel et attirer l’attention du chaland, ajoute en couverture le célèbre bandeau rouge de Gallimard avec l’accroche «Traité d’athéisme», une manière de suggérer aux lecteurs qu’il aura affaire à un écrivain d’origine musulmane qui prend de la distance avec sa foi au moment où l’islamisme fait parler de lui. Cela peut être vendeur quand on sait que l’islam n’accepte pas l’apostasie.

Ce coming-out de l’auteur se lit dès les premières pages. Le lecteur apprend que Salim Bachi a été terrorisé par la religion dès sa prime enfance, car elle n’arrête pas de promettre châtiment et enfer. D’abord, c’est dans sa famille qu’il découvre les interdits religieux puis à l’école où l’endoctrinement prend le relais. Sur les premières cinquante pages, l’auteur dresse un véritable réquisitoire contre le système éducatif algérien qu’il considère comme rétrograde et servi par des instituteurs qu’il assimile à de véritables tortionnaires. Il cite comme exemple surtout ceux qui enseignent l’arabe.

Dans ce chapitre, le lecteur se rend compte rapidement que l’auteur a cédé à une forme de facilité en empilant les clichés. Salim Bachi regrette par exemple qu’on ne lui ait pas enseigné des poètes comme Abou Nawas par exemple. Pas un instant, il ne se demande pourquoi en France, on n’enseigne pas plus aux gamins du primaire «Les paradis artificiels» de Baudelaire ou les œuvres du marquis de Sade ?

L’auteur plonge ensuite dans son vécu médical et cette maladie congénitale qu’il nommée drépanocytose qui affaiblit le système de défense du patient. Il évoque par la même occasion, la disparition de sa petite sœur, Hayat, touchée, elle aussi par ce mal ravageur. Grâce à un séjour en France de plus d’une année pour soins, il échappera à une mort certaine et, par la même, aux déboires de l’école algérienne. En revenant à Annaba, il est inscrit par son père au lycée français. L’auteur découvre, selon ses dires, une autre pédagogie et s’ouvre sur des horizons nouveaux et plus épanouissants.

Mais le séjour en métropole l’a coupé de son environnement et de ses amis. C’est ainsi qu’il devient solitaire et, pour guérir de cette solitude, il va se plonger dans la lecture à perdre haleine. Au lycée, Rimbaud et Nietzche, lui permettent de prendre ses distances avec la religion. Octobre 1988 fut pour toute une génération un grand choc fait de larmes et de sang mais aussi de belles conquêtes démocratiques. Salim Bachi développe toute une réflexion sur ces moments où le pays a vacillé et dont la suite a donné les années noires et leur lot de violence inouïe.

En 1995, grâce à l’intervention du grand ami de Camus, Olivier Todd, qu’il a rencontré deux ans auparavant à Annaba sur les traces de l’écrivain de L’Étranger, il obtient une bourse d’études en France. La découverte de Paris et ses lieux culturels le confortent dans son idée de devenir écrivain. Sous les encouragements de Todd, il finira son premier roman, Le chien d’Ulysse, non sans avoir retravaillé le manuscrit plus de vingt fois sous l’œil vigilant de Todd.

Cet acharnement à épurer et à atteindre la perfection va finir par payer en se faisant publier par Gallimard. D’autres romans naîtront et auront des fortunes diverses à l’image de ses amours. Salim Bachi n’hésite pas à faire entrer le lecteur dans son intimité affective. Les femmes qui ont compté dans la vie de l’auteur et ses différents échecs n’auront plus de secret pour le lecteur, pas moins que la vie conjugale chaotique de ses parents.

Ce récit est aussi une longue excursion dans les lieux chers à l’auteur, comme ce voyage inoubliable en Syrie. C’est l’occasion pour l’auteur de parler de la violence que connaît le monde arabo-musulman en s’appuyant sur des textes et des faits avérés puisés dans l’histoire. Il pose cette question : pourquoi, lors de la conquête musulmane de l’Assyrie, le général Khalid Ibn Al Walid et ses soldats n’ont pas touché aux vestiges de Palmyre et d’autres lieux emblématiques que Daech, des siècles après, s’efforcera d’anéantir ?

Le récit autobiographique de Salim Bachi va plus loin que les confessions intimes pour atteindre le dévoilement de l’âme de l’auteur et c’est ce qui laisse perplexe.

As-t-on besoin de tout dire et dans quel but ? Surtout que l’auteur est encore jeune et n’a que quarante-cinq ans. Les lecteurs découvriront aussi d’autres révélations qu’il est inutile de déflorer ici. Les connaisseurs de l’œuvre de Salim Bachi savent qu’il s’agit d’un écrivain talentueux et reconnu qui n’avait sans doute pas besoin d’aller aussi loin dans un exercice de transparence intégrale qui sent le déballage plus que la confession. Mais d’un autre côté, c’est aussi la liberté de l’écrivain de faire de sa vie et de son intimité un roman croustillant ou affligeant.

Salim Bachi, Dieu, Allah, moi et les autres. Gallimard, Paris, 2017.