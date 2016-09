Réagissez

J. M. Coetzee a été le deuxième Sud-Africain à recevoir le prix Nobel de littérature en 2003, après Nadine Gordimer.

Quel parcours surprenant pour un Afrikaner ! Dans Scènes de la vie d’un jeune garçon*, ce romancier talentueux révèle une tranche de vie personnelle dans le contexte politique particulier de l’apartheid. La vie d’un adolescent Afrikaner dans un pays d’extrême colonialité mérite le détour, car cet opus autobiographique apporte un éclairage pertinent sur une période critique de sa vie et sur un pays où il était programmé à intégrer l’idéologie apartheid, conceptualisée par A. J. Cronge dans Home for Posterity.

Une vie aux privilèges exorbitants était toute tracée pour lui, l’on se demande comment il put tracer son chemin de révolte et tendre vers une société égalitaire entre Noirs et Blancs à contre-courant de sa propre communauté. Les racines de la prise de conscience politique de J. M. Coetzee sont présentes dans les faits rapportés. Le romancier, qui révèle beaucoup de sa propre jeunesse et de sa famille, utilise la troisième personne du singulier, confirmant ainsi sa personnalité timide, sa nature renfermée.

Cette technique narrative révèle une pudeur qui, paradoxalement, permet à l’auteur de se dévoiler avec plus d’assurance. L’enfance est dépeinte comme un calvaire dont il veut sortir vite, car «rien de ce qu’il vit à Worcester, à la maison ou à l’école, ne lui donne à penser que l’enfance est autre chose qu’une période de la vie qu’il faut endurer en grinçant des dents». De même, l’adolescence ne fut pas empreinte de joie innocente pour le jeune Coetzee et les conséquences furent significatives : il devint taciturne au point où sa mère, qui fut l’être le plus cher pour lui, n’était pas informée de ce qui se passait à l’école et dans la rue. L’enfant a appris tôt à tout cloisonner malgré cette relation fusionnelle renforcée par sa relation conflictuelle avec un père «qu’il renie et qu’il déteste».

A ce moment-là, le rejet du père se transpose en rejet du régime et de l’idéologie de l'apartheid, et sa fusion avec sa mère qui ne parle qu’anglais illustre son attachement à sa terre natale, l’Afrique du Sud, et aux valeurs libérales. Il se remémore que l’histoire enseignée à l’école n’était que mensonge. Sa critique sans appel s’inspire de la vision de l’héroïsme d’un adolescent indigné par le manque de courage des Afrikaners et par leur esprit de vengeance.

Ainsi se construit sa prise de conscience politique mêlée à l’histoire de l’Afrique du Sud. Pour lui, le contact avec les Noirs est épisodique, d’autant que la séparation était si ancrée que certains Afrikaners vivaient dans l’illusion qu’en Afrique du Sud il n’y avait que des Blancs. L’adolescent révèle qu’il n’a connu que quatre Noirs durant cette période : Josias, le garçon épicier livreur qu’il n’a pas oublié, car ce dernier est lié à l’anecdote du lait condensé qu’il buvait après la livraison, en cachette, accusant Josias, soit de l’avoir volé, soit de ne pas l’avoir livré, ce qui témoigne d’une psychologie raciste inconsciente. Ce n’était qu’un mensonge d’enfant mais, dans le contexte sud-africain, l’accusation implique un préjugé envers les Noirs roublards et voleurs, comme l’a décrit Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs. Sa mère n’était pas dupe. Les deux autres Noirs qu’il a rencontrés étaient au service de la famille, le «boy» au pyjama bleu qui nettoyait les escaliers et Fiela, l’ancienne esclave de Sainte-Hélène, «très noire, très vieille et pas une seule dent», témoin de la traite des esclaves en Afrique du Sud.

Enfin, sur la plage de Plettenberg Bay où un bateau avait fait naufrage, il a rencontré un vieux Noir. Les paroles de ce dernier marquèrent le jeune Coetzee et l’éloignèrent des préjugés de l’idéologie coloniale et raciste. En effet, le vieil homme avait prononcé des paroles valorisées par sa mère : «Les hommes construisent des bâtiments d’acier, avait dit le vieil homme, mais la mer est plus forte que tout ce que l’homme peut construire.» En lui disant que ce «vieillard est un sage», sa mère a brisé quelques tabous grâce à son impartialité. Elle lui a prouvé que l’important n’était pas la couleur de la peau mais la profondeur de la pensée. Sa mère lui a démontré ce jour-là que l’on pouvait avoir du respect pour les Noirs. L’adolescent fut soulagé «d’en avoir la confirmation».

A l’instar d’autres romanciers anti-apartheid, comme Nadine Gordimer ou André Brink, J. M. Coetzee réinvestit cette période si particulière, mettant à nu comment se construit la vie d’un adulte grâce à l’environnement familial, social et politique, mais aussi grâce à la personnalité de l’adolescent qu’il fut. Ce qui ressort de ses souvenirs c’est l’impact du système idéologique dans l’interaction familiale, sociale et interraciale. Les scènes de vie dépeintes par touche montrent combien les adolescents ne sortent pas indemnes de cette période et combien leurs opinions politiques peuvent basculer dans un sens comme dans l’autre, dans l’acceptation ou le rejet d’un système inique.





