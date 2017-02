Cendres froides

Réagissez

Le corps fourbu, le dos cassé, la tête pesante et les bras engourdis, je terminais bientôt ma longue nuit de boucher-tueur aux grands abattoirs. Il n’y a pas si longtemps encore, on parlait de boucher-abatteur pour désigner mon métier. Mais ça, c’était avant. A présent, la dénomination préférée paraissait beaucoup plus nuancée et moins agressive. Depuis la dernière réorganisation, les intitulés des postes de travail avaient subi un profond lifting. L’appellation «boucher-sacrificateur chef attaché aux abattoirs municipaux» semblait mieux convenir au goût du jour. Les mots choisis donnaient de meilleures sonorités et sur le papier, ça faisait plus classe. Il faut croire que les bureaux conseils payés en devises fortes pouvaient produire de belles phrases de texte élégant et flatter du mieux possible les postulants au poste, à défaut de mieux les rémunérer. (…)

Les clients à qui nous étions confrontés ici étaient les chevillards. Au moindre retard d’ouverture des grandes grilles ouvrant sur la salle des ventes, on les entendait vociférer et battre violemment les volets métalliques. Cette habitude était toute nouvelle, elle datait d’une dizaine d’années tout au plus. Ils affirmaient ainsi leur pouvoir de nuisance, un mixte combinant la suprématie de l’argent et une sous-culture de l’expression débridée, héritée de la période de l’islamisme goguenard.

Elle reflétait en quelque sorte le déclin de l’autorité publique au profit de démonstrations de force dans les rues, de barricades et pneus brûlés aux carrefours jusqu’aux emportements bruyants, semblables à des mini-émeutes, à la sortie des mosquées. Les chevillards, ces hommes aux longues blouses noires, ne se satisfaisaient jamais de l’organisation mise en place. En vérité, leur virulence était presque légendaire, négociant sans cesse l’ordre de passage des animaux à l’abattage, rechignant à l’intervention de tel ou tel autre employé pour des raisons inavouées mais que personne n’ignorait vraiment. (…)



Les florissants vergers de Si Mohamed, néfliers, abricotiers, pruniers et pêchers mais également les vignobles aux rares cépages, s’étendaient sur les flancs des collines supérieures et couraient sur l’immense plateau dominant ces hauteurs jusqu’aux confins de Birkhadem, ce hafs, campagne luxuriante en périphérie du vieil Alger. Enfant, je l’avais entrevu une fois ou deux et j’avais gardé de lui le souvenir d’un personnage exalté aux yeux bleutés, le visage acéré et le corps décharné.

On racontait qu’il sombra définitivement dans la folie quand le gouverneur d’Alger lui signifia en 1956 la réquisition de son immense domaine pour servir à l’implantation de ces multiples ensembles résidentiels figurant dans le fameux Plan de Constantine et que l’on désigne aujourd’hui par les cités des Annassers. Je l’ai revu une dernière fois à la fin des années soixante. Sa vraie nature d’avare impénitent l’avait conduit à vivre fort modestement, entouré de son égérie Marie- Antoinette, ses nombreux enfants ayant choisi d’aller tenter l’aventure en France. Le corps décharné, devenu osseux et impotent, il ne quittait plus sa chaise roulante appuyée à la fenêtre s’ouvrant sur les coteaux des Annassers. Ma propre famille était établie là-haut, dans les limites de ces hameaux avant la naissance de ces villages coloniaux disséminés sur les collines de la campagne algéroise, depuis plus de trois générations au moins. Je suis né le premier jour de l’an, lors du basculement de la seconde moitié du siècle, au centre de la clairière du bois d’eucalyptus tout en haut de la colline. (…)

Oued Kniss pour de nombreuses personnes, c’était d’abord le marché des quatre saisons où s’entassaient chaque jour fruits et légumes rappelant le temps des maraîchages de la cuvette du Hamma et des collines des Annassers. L’endroit s’était mué en quelques années en un marché aux puces foisonnant d’articles neufs et d’occasion attirant une clientèle d’initiés. J’y passai un long moment à fouiner parmi cet amas indifférencié de mobilier vermoulu, d’articles ménagers en bout de course et de pacotille asiatique envahissant les rues, les trottoirs et les étals de fortune. En farfouillant au fond d’un baraquement en piteux état, je dénichai de vieux ouvrages brochés aux pages jaunies par les vicissitudes du temps et le peu d’attention fourni à leur égard.

Çà et là, traînaient également des livres joliment reliés, les couvertures maculées par les intempéries, la poussière en couches épaisses et l’indifférence ingrate de tous ceux qui les avaient entassés, empilés puis jetés épars au milieu de bibelots désarticulés et d’objets hétéroclites. J’avais déjà fait une pointe tout en haut du raidillon. Je savais que les engins de destruction s’étaient repus des vieilles bâtisses délabrées, gavés de ponceaux de murs, clôtures et toitures en taillant au plus près du flanc de la colline. De l’usine Blanc, il ne restait que les traces d’un haut mur estampillé par les anciennes cloisons, les empreintes des fenêtres et des grandes baies. De loin, je distinguai une survivance étonnante : la haute cheminée de l’usine envahie par un lierre conquérant. Dominant le paysage décharné, elle subsistait tel un défi face à la rage des bulldozers, témoin irrévérencieux, s’imposant aux aménageurs et bureaucrates non avertis telle une verrue disgracieuse. J’avoue que mon seul espoir était de voir une fois encore le stade de basket qui me rappelait tant de bons souvenirs. Hélas, la fureur des hommes m’avait précédé. Je tournai sur place et rebroussai chemin sans plus attendre. (…)



Grâce à internet, je fouillais dans les forums consacrés aux questions des jeunes et prenais connaissance du moindre article de presse traitant de ce sujet comme si j’allais y apprendre quelque chose à propos de mon fils. Un jour, tout à fait par hasard, je tombais sur une information surprenante qui me combla de joie : «Des artistes souhaitent transformer les abattoirs d’Alger en site dédié aux arts.» Je lus et relus plusieurs fois l’article émanant de l’agence de presse officielle pour m’imprégner de son contenu, et constatais combien cette revendication correspondait à mes convictions. Sauver le patrimoine et réhabiliter au lieu de raser des bâtiments exceptionnels. J’en retins des passages entiers. (…)



Tout autour, un vertige comme si un bombardement monstrueux avait soufflé le quartier (mais où était passée la boutique du Mozabite, l’atelier du menuisier, la fenêtre à travers laquelle s’élevait la voix mélodieuse de la vieille juive, et jusqu’à la fontaine du coin de la rue ?). La métamorphose effrayante d’une des rues les plus singulières (c’était la limite entre l’ancien quartier ottoman et l’édification des nouveaux quartiers dès 1865) l’avait attristé. Des images d’apparence contradictoire mais si conformes à la réalité du pays qu’il chérissait plus que tout.

Quand je pensais à cette histoire, j’en venais à considérer que chez nous une nouvelle culture s’imposait à nos corps défendant. Ainsi, le passé au lieu de se sédimenter en couches successives sur lesquelles s’enracinait notre présent (le futur à sa façon aussi) avait tendance à s’effacer chaque jour un peu plus. C’était imperceptible par moments jusqu’à ce qu’aient afflué ces relents aigres des côtés les plus sombres du passé lointain. Ce dernier était tenu en laisse comme un chien enragé à qui on retirait subitement et en même temps laisse et muselière. C’était imperceptible sauf à constater comment sur certains édifices, les murs et balcons, les escaliers et halls, les façades et toitures s’effritaient imperturbablement à longueur d’année, rongés par l’humidité, les rigueurs du climat et l’absence malfaisante d’entretien et de traitements appropriés de sauvegarde. (…)



Je me réveillais brutalement d’un lourd sommeil d’après-midi. Il faisait encore jour, ma montre indiquait dix-sept heure trente-cinq. La sonnerie du réveil m’avait fait bondir de la torpeur dans laquelle m’avait plongé l’affreux cauchemar. Tous les muscles de mon corps étaient tétanisés par l’horrible incendie qui ravageait les abattoirs pendant que j’y assistais impuissant. Je nageais quasiment dans ma transpiration tel que je l’avais ressenti en plongeant dans la fournaise des bâtiments en flammes. Les sentiments éprouvés pendant mon sommeil continuaient à sévir et mes nerfs en tressaillaient encore. Pendant d’interminables instants, je ne parvins pas m’arracher à cette vision. Elle me poursuivait bien au-delà de mon réveil. Des images douloureuses emplissaient mon cerveau comme si elles étaient autant d’indices pertinents de la réalité. Je regardais avec une certaine hantise les contours de la chambre, revisitant un à un le mobilier m’entourant, pour tenter de m’extirper des stigmates du cauchemar et des souffrances que je venais d’en subir. La perception des objets posés çà et là restait fluide malgré les efforts que je déployais pour quitter le lit et aller vers la fenêtre afin de reprendre contact avec la réalité. Je peinais à quitter le trouble du cauchemar dont je ressentais une espèce de brûlure imprégnant profondément

ma conscience. Jusqu’à l’odeur des animaux carbonisés dans les pièges constitués par les enclos et aux craquements des toitures qui en s’effondrant émettaient un bruit d’épouvante qui continuait à retentir dans mes oreilles. Les volutes de fumées et l’énorme nuage qui en avait résulté, je les voyais toujours aussi menaçants. Et l’air acre, poisseux, demeurait prégnant dans les fragments de mon souvenir.