Au-delà des Beaux-Arts

Sauf erreur, il n’y a jamais eu dans le monde de grève de la faim dans une Ecole des beaux-arts, du moins pour des raisons pédagogiques. Dans le monde de la contestation, la grève de la faim représente quand même une extrémité. Et si l’on peut envisager le côté spectaculaire et même romantique qui a pu aussi inspirer les jeunes grévistes du Parc Ziryab, il faut leur reconnaître de la détermination dans la poursuite de leurs revendications. Durant la grève de 2015, ils avaient tenté de les traduire à travers une agitation artistique originale intitulée «Infidj’Art». Deux ans après, considérant comme non tenues les promesses institutionnelles, ils sont revenus à la charge.

Cet épisode paroxystique s’inscrit dans une longue histoire. Les étudiants le signalaient d’ailleurs dans leur communiqué n°2 qui affirme notamment : «Nous ne pouvons ignorer la malheureuse tradition qui s’instaure de génération en génération au sein des étudiants de l’Ecole supérieure des beaux-arts qui, pratiquement à chaque rentrée, se mettent en grève, revendiquant les mêmes droits depuis trente ans...» En fait, plus de 40 ans puisqu’en 1976 (ou par-là), les Beaux-Arts étaient en grève et, effectivement, les problèmes soulevés ressemblaient furieusement à ceux d’aujourd’hui ! Entre autres, l’hébergement à Djenane Mahieddine (au-dessus de la salle Harcha), résidence du XVIIIe siècle insalubre et délabrée. Depuis, la grève est devenue cyclique et, en 1994, l’assassinat terroriste du directeur, Ahmed Asselah, et de son fils, a ajouté un voile funeste au processus de décomposition.

Cette énième grève s’est terminée la semaine dernière après une série de séances avec le ministère de la Culture dans lesquelles le ministre Azzedine Mihoubi s’est personnellement impliqué. sr issue, les étudiants ont «suspendu» leur mouvement engagé voilà deux mois. Des décisions ont été prises pour les problèmes urgents (l’hébergement surtout) et un plan à moyen terme a été adopté. Avant-hier, la Commission mixte (ministère de la Culture et ministère de l’Enseignement supérieur) devait statuer sur le passage au système LMD (Licence-Master-Doctorat) avant de rencontrer les enseignants et les étudiants. Ceci n’est pas sans rappeler, espérons à tort, la transformation en 1985 de l’école nationale en école supérieure, sans que les conditions nécessaires n’aient été vraiment réunies. On a souvent dit que le niveau de l’école n’a pas cessé de péricliter. Ce déficit n’a-t-il pas été décuplé par une élévation administrative qui avait placé la barre bien au-delà des capacités réelles ? Ma conviction demeure qu’on ne peut régler durablement la crise de l’Ecole des beaux-arts sans une vision et une réorganisation d’ensemble de l’enseignement artistique dans notre pays, dans toutes les disciplines et depuis l’école primaire jusqu’au doctorat. L’art aime ce qui est entier.