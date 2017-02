Réagissez

photos : D. R. Elisabetta Farris

Le mélodrame italien sera à l’affiche de l’Auditorium de la Radio algérienne ce soir à 19h.

«L’Opéra italien s’invite à la radio» est un concert organisé par l’Institut culturel italien d’Alger en collaboration avec la Radio algérienne. Cinq artistes italiens vont présenter une sélection d’airs d’opéra des trois plus grands compositeurs italiens du XIXe siècle : Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini et Giacomo Puccini… La soprano Elisabetta Farris, diplômée du Conservatoire de Santa Cecilia de Rome, a endossé des rôles importants dans plusieurs opéras en partant de La Bohème à Dom Juan.

La mezzosoprano Laura Speranza, issue du grand master de perfectionnement du ténor Nazareno Antinori, a été repérée en 2012 pour ses qualités sonores et stylistiques. Elle s’affirme comme une étoile naissante de la lyrique internationale. Le ténor Miro Solman s’est exclusivement consacré, au début de sa carrière, aux rôles de ténor lyrique dans des œuvres telles que La Traviata et Rigoletto. Il a successivement interprété des rôles de ténor lyrique comme Trovatore, Otello et Turandot.

Il est premier ténor de l’Opéra national de Maribor en Slovénie. Le quatrième interprète est Sandro Chiaretti qui est issu lui aussi du conservatoire de Rome. Mais il est aussi guitariste avec plus de deux cents pièces publiées par diverses maisons d’édition, dont certaines ont été incluses dans la collection dédiée aux compositeurs de musique vivante pour guitare classique plus célèbre dans le monde. Le pianiste Maestro Massimiliano Sinceri, qui accompagnera les quatre chanteurs tout au long du concert, a participé à plusieurs concours de piano en finissant toujours au sommet du podium et en tant que soliste, dans de nombreux festivals de musique en obtenant des critiques positives pour la sensibilité et la capacité d’interpréter Mozart, Beethoven et Bach, sans négliger pour autant le répertoire de piano du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Cette belle formation interprétera des airs connus de la grande tradition des opéras italiens. L’Italie est tout simplement le berceau du genre. L’opéra est en effet né à Florence au XVIIe siècle. Les œuvres de Claudio Monteverdi ont été les modèles du genre. Les compositeurs mettent l’harmonie et le contrepoint de la musique classique au service des textes et de la voix. Bien des compositeurs italiens, tels que Vivaldi et surtout Alessandro Scarlatti, consacreront une partie importante de leur travail à l’Opéra. Le genre se popularise par ailleurs rapidement dans toute l’Europe.

C’est au XIXe siècle que l’Italie revient sur le devant de la scène lyrique avec une grande richesse et diversité de styles entre les opéra-bouffes de Gioachino Rossini, le bel canto chez Bellini ou Donizetti ou encore le prolifique et génial Giuseppe Verdi qui a donné quelques-unes des plus belles pièces du répertoire de l’Opéra. C’est précisément des opéras du XIXe siècle que sont extraits les airs qu’on écoutera ce soir à l’Auditorium de la Radio. Qui ne connaît pas le fameux air de Figaro du Barbier de Séville (Rossini) ou encore La donna e mobile, de Rigoletto (Verdi) ? Ces airs sont pratiquement entrés dans la culture populaire et sont fredonnés aux quatre coins de la planète. Ce sera donc une occasion rare de les écouter chantés par des interprètes de talent venus tout droit de la patrie de l’Opéra.

Entrée sur invitation, à récupérer à l’Institut culturel italien, 4 bis, Rue Yahia Mazouni, El Biar, Alger.