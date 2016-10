42 ans après !

Réagissez

Le numéro «zéro» (c’est-à-dire expérimental) de la revue Amel en langue arabe vient de sortir.

Publiée par le ministère de la Culture, elle reprend le titre d’une revue créée dans les années 1970 par le ministère de l’Information et de la Culture et, précisément, par l’écrivain Malek Haddad qui fut directeur de la culture de 1968 à 1972. Selon des recherches effectuées par le défunt universitaire Hamid Nacer-Khodja, cette revue, publiée en deux versions (Amel en arabe et Promesses en français), est parue d’avril 1969 à février 1974, soit sur dix-neuf numéros de format moyen et assez volumineux. Elle était exclusivement littéraire et comprenait des poésies et nouvelles souvent inédites et de qualité inégale, consacrées souvent à la guerre de Libération nationale ainsi qu'à des articles d’histoire ou des critique littéraires.

On y trouvait de nouvelles plumes, comme Tahar Djaout, Rachid Mimouni ou Djamel Imaziten. La revue a réalisé des numéros spéciaux encore recherchés aujourd’hui, comme celui sur l’Emir Abdelkader, réédité en 1983 pour le centenaire de sa mort, celui sur Ibn Badis ou celui, bilingue, sur la poésie algérienne ancienne où figurait par exemple, pour la première fois depuis l’indépendance, le texte complet de Hizya du poète Ben Guittoun et sa traduction par Constantin Sonneck.

Avec cette version récente qui paraît 42 ans plus tard, le titre, qui annonce une parution trimestrielle, passe du domaine exclusivement littéraire à la culture en général. Cette option pluridisciplinaire s’étale sur 110 pages avec un sommaire varié où le cinéma se taille une belle part. On trouve ainsi un petit dossier sur les jeunes réalisateurs algériens, ainsi qu’une chronologie des manifestations du septième art et un hommage au défunt réalisateur Mustapha Badie. On peut y lire aussi un article sur la «vague de la musique contemporaine en Algérie» et une présentation de l’artiste peintre Samir Bensalah. Dans la lignée littéraire de la revue-ancêtre, ce numéro publie des poésies de Miloud Hakim, ainsi que de Halima Qataï, Tariq Khalfallah, Ahmed Salaï, Allaoua Koussa et Latifa Hassani.

Des extraits de textes de prose sont également proposés (Sarah Derdour et Youcef Nouioua). On notera ce portrait du dramaturge Alou Kaab, présenté en tant qu’espoir du théâtre algérien «en compétition avec les géants des planches». Amal propose aussi une interview de la jeune comédienne Saha Oualha qui devait devenir opticienne avant de montrer son talent sous l’optique des caméras. Ces articles sont révélateurs de la ligne éditoriale orientée principalement vers la promotion des jeunes artistes et créateurs, ainsi que l’affirme d’entrée le directeur de la publication qui n’est autre que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Longue vie donc à ce nouveau support de la vie culturelle en espérant qu’il abandonne la typographie choisie pour le corps des textes et qui est peu lisible car conçue pour les titres.