Vitesse ou précipitation

La grève de ces deux derniers jours dans l’éducation, à l’appel des syndicats autonomes, pour protester contre le projet de loi de suppression de la retraite anticipée, bien que diversement suivie dans les régions du pays, n’est sans doute que le prélude à un état de crise généralisée.

Celle-ci, redoutée parfois, mais très souvent annoncée comme conséquence de l’effondrement des cours du brut et l’amenuisement des recettes et des capacités financières nationales, se trouve aggravée par l’incapacité du pouvoir à mener le dialogue social, sans exclusive, avec les représentants syndicaux de tous les secteurs d’activité. Plus que de l’incapacité, c’est parce qu’il a fait preuve d’autoritarisme en la matière, en refusant de discuter avec les organisations syndicales autonomes, leur préférant l’UGTA — dont beaucoup de salariés contestent la représentativité —, qu’on en est là aujourd’hui. Alors que le projet de loi du gouvernement n’est pas encore adopté ni même en débat au niveau de l’Assemblée nationale.

La colère chez les enseignants en grève et parmi les personnels de santé, directement concernés, prouve que le gouvernement, qui pensait faire passer son projet de suppression de la retraite anticipée comme une lettre à la poste, n’a le choix qu’entre poursuivre le bras de fer avec les salariés ou tout simplement céder sous la pression des syndicats. Pour avoir sous-estimé une telle résistance, alors qu’il pensait avoir les coudées franches pour revoir une disposition que beaucoup de salariés ont fini par considérer comme faisant partie des «acquis sociaux», sacrés et intouchables, il est présentement au pied du mur, face à un profond dilemme.

La tentation autoritaire toujours présente pourrait pousser le gouvernement, dans sa logique, à faire passer la loi au pas de charge. Il en a les moyens avec une Assemblée en fin de mandat et un Sénat qui lui sont majoritairement acquis. Mais pourra-t-il pour autant procéder de la même manière pour les autres mesures et réajustements qu’il sera forcé de prendre à l’avenir pour faire face à la crise, des moyens qui lui font défaut avec la fonte de la rente nettement perceptible ces deux dernières années — une tendance que rien ne vient contredire qu’elle ne se poursuivra pas pour les années à venir — c’est dire combien sera difficile la période à venir.

Dès lors, la moindre initiative prise sans avoir été précédée d’un dialogue large et représentatif risquerait d’être interprétée comme étant impopulaire et forcément frappée de suspicion. Et ce, tant que le régime persistera à confondre vitesse et précipitation dans sa démarche pour faire face à la crise, qu’il n’engagera pas de profondes réformes dans le fonctionnement de l’économie et du monde du travail. Mais de tels changements indispensables ne peuvent se concrétiser plus rapidement que s’ils émanent et s’ils sont portés par une concertation sans exclusive. Plus vite ils passeront à la réalité.